Cena plynu na amsterodamské burze klesá

Pro Evropu a tudíž i pro Česko se stala velmi důležitou cena plynu na amsterodamské burze, jelikož se jedná o zkapalněný plyn (LNG). Ten v posledních dnech zažívá velký propad. Je to opravdu dobrá zpráva? Co má na cenu plynu vliv ?

Symbolická hranice pokořena

Cena plynu se podle údajů z webu tradingseconomic.com dostala pod psychologickou úroveň 100 eur/MWh. Připomeňme si, že na konci letošního srpna, kdy vrcholily obavy z nedostatku plynu na zimu, jeho cena vystřelila nad 330 euro/MWh. Plyn tedy dál klesá. Pokud se na graf podíváme nástroji technické analýzy, vidíme, že další významný spodní support je na hranici 70 euro/MWh.

Relativizace poklesu

Ačkoliv je samozřejmě potěšitelné, že cena plynu klesá, je potřeba si uvědomit, že i přes čtyřicetiprocentní pokles za měsíc zdražil v porovnání se začátkem roku o 15 %. Jsme tedy ještě daleko od toho, abychom mohli říct, že plyn je levný. Jeho cena není v této chvíli likvidační, ale ceny porostou v desítkách procent1. Hlavní problém vysokých cen plynu je živení inflace. Pro ČNB tak bude velmi těžké dostat korunu zpět pod dvouprocentní inflační cíl.

Příčiny poklesu

Je jich hned několik. Za prvé jsou za tím dozajista burzovní spekulace. Mnozí obchodníci strach z nedostatku plynu využili a hnali ceny vysoko. Za druhé svoji roli hraje teplé počasí. Jelikož se většina zemí snažila již během léta své zásobníky naplnit, není zkapalněný plyn kam z tankerů vyložit a tankery se tak nyní hromadí u evropských břehů. To může být další příčina ještě většího poklesu ceny, protože přepravní společnosti musí dodržovat termíny a jednoduše se jim může vyplatit prodat plyn pod cenou, než aby lodě stály několik dní nebo týdnů, aniž by vydělávaly. Třetím a neveselým faktorem je, že po plynu klesla poptávka. Energeticky náročné výrobny jako sklárny nebo hliníkárny už buď dávno zavřely, anebo snižují drasticky výrobu. To je důvod, proč přistupovat k poklesu ceny plynu s určitou skepsí. Kdyby totiž klesala dlouhodobě, znamenalo by to, že Evropu už zasáhla velká recese.

Matěj Široký