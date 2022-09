ČNB a energetická krize

Zastropování cen energie

Česká vláda se rozhodla zastropovat ceny plynu a elektrické energie pro fyzické osoby, živnostníky a státní instituce. Ministerstvo financí vyčíslilo náklady na 130 miliard korun. Ekonom Lukáš Kovanda pro média Newstream uvedl, že ve skutečnosti mohou dosáhnout až 200 miliard. Původní státní schodek veřejných financí pro příští rok byl plánovaný v astronomické výši 330 miliard korun, kvůli energetické krizi se tak ještě prohloubí.

Michlova strategie

Guvernér ČNB Aleš Michl ve svém článku pro Mladou Frontu nazvaném Zápisky z Jackson Hole vysvětluje, že zvyšování úrokových sazeb nevidí jako vhodnou strategii. Místo toho představil pro boj s inflací tyto tři recepty: „Je nutné snížit míru zadlužování země. Je potřeba zabránit mzdové inflační spirále. Růst mezd tedy musí odrážet růst produktivity práce, ne růst cen v ekonomice. Je třeba držet, stabilizovat úrokové sazby na vyšší úrovni, než byly v posledních deseti letech.“

Špatné rozhodnutí

Ano, guvernér Michl má pravdu v tom, že všechny tři body by jistě ke snížení inflace přispěly. Je však potřeba uvažovat v rámci současné situace. Jelikož vláda ceny energií právě zastropovala, je nabíledni, že žádné odlužování země není na pořadu dne. Ba právě naopak, zadlužení poroste a bude rekordní. Za druhé, mzdová inflace se pomalu roztáčí. Průměrná mzda nominálně roste, státní zaměstnanci dostanou přidáno 10 % a důchody se budou zákonně valorizovat. Michl tedy nemůže počítat s tím, že by ho vláda v boji s inflací podpořila. Jelikož hlavním úkolem ČNB je udržovat stabilitu cen, měla by se chopit svého hlavního poslání a začít inflaci znovu potírat. A to prostředkem, který má k dispozici: dál zvyšovat úrokové sazby.

Matěj Široký