Krach mimo hlavní pozornost médií

Mimo hlavní zájem

Ačkoliv dluhopisy patří k největším a zároveň k nejkonzervativnějším investicím, víme o fungování trhu s nimi velmi málo. Většinou do médií pronikne informace o tom, na jaký úrok si půjčuje ta která země nebo velká korporace, avšak o probíhajících transakcích a náladě na trhu s dluhopisy se píše málo. Je to tím, že se zde pohybují jen velké instituce, které se řídí přesnými matematickými zákony. Trh s dluhopisy je tak obrovský, že neposkytuje velký prostor pro spekulace. Navíc fyzická osoba, která se rozhodne investovat do dluhopisu, si ho koupí na primárním trhu. Tedy s úmyslem si nechat dluhopis po celou dobu splatnosti a každý rok pravidelně dostávat předem dohodnutý úrok. Dluhopisové trhy však mají i sekundární trh, kde se obchodují dluhopisové emise již započaté. Jejich cena stoupá a klesá v závislosti právě na úrokových sazbách. Kupovat dluhopisy na tomto trhu je pro laika skoro nemožné a nebezpečné.

Velké investiční a penzijní fondy

Velké finanční instituce a fondy kupují tyto dluhopisy právě proto, že na rozdíl od akcií nejsou tolik rizikové. To se ovšem změnilo poté, co začal americký Fed zvedat úrokové sazby. Velké instituce prodávají a nakupují dluhopisy na sekundárním trhu. K prodejům dochází tím, že když jdou klienti do penze, nechají si své uspořené peníze vyplatit. Aby měl fond prostředky, musí dluhopisy prodat. Zde je však velký problém. Kvůli politice levných peněz ztratila velká část dluhopisů svou cenu. Například německý desetiletý dluhopis se v letech 2018-2021 obchodoval se zápornými sazbami. Nyní se jeho výnos pohybuje v hladině 2,2 %. Dluhopisy se zápornou sazbou jsou dnes prodejné prakticky jen s velkou ztrátou, protože ztratily na své ceně. Kdo by si při současné inflaci koupil dluhopisy, který nevynášejí žádný úrok? Bohužel je mnoho fondů vlastní a teď neví, co s nimi. Pokud by se nyní musely těchto dluhopisů zbavit, jejich ztráty by byly obrovské.

Matěj Široký