Mohou akcie a akciové indexy přežít zimu?

Mnoho investorů včetně Raye Dalia předpovídá blížící se apokalypsu na finančních trzích. Je pravda, že makroekonomická situace není růžová. Avšak investor by měl vždy zbystřit, když se nějaký názor stane rozšířeným veřejným míněním. Nyní všichni hovoří o burzovním krachu. A pokud všichni čekají pouze jednu variantu, většinou nenastane

Vysoké ceny energií a zvedání sazeb

Blížící se krach vysvětlují v současnosti dva fenomény. Prvním jsou vysoké ceny energií, které zvedají inflaci a ta zase následně zmenšuje zisky firem. Ze zisků se mohou stát ztráty a hospodářská recese je tady. Recese má vždy negativní dopad na burzu, a to řádově v desítkách procent. Stejně tak zvyšování sazeb má za cíl recesi vyvolat. Aby se tak ovšem stalo, musely by sazby růst mnohem rychleji než doposud. I přes jejich aktuální stoupání jsou po odečtení inflace reálně v záporu. Pokud někdo má možnost dostat se k většímu zisku, než je inflace, stále se mu vyplatí si peníze na investici půjčit, může jít i o akcie. Prozatím tedy zvedání sazeb nemusí nutně způsobit odliv investorů z akciových trhů.

Index CRB

Abychom zjistili, jaký je vliv energií na současný akciový trh, pomůžeme si indexem CRB. Ten v sobě obsahuje ceny 19 komodit obchodovaných na burze, jako jsou ropa, hliník, káva, plyn a další. Ty se dále dělí do čtyř skupin s různou váhou: 39 % pro energie, 41 % pro zemědělství, 7 % drahé kovy, 13 % průmyslové kovy. Díky tomu CRB index umožní určit obecný trend u všech komodit. Udává, zda se vše zdražuje, nebo jdou naopak ceny dolů. Mezi CRB indexem a akciovým trhy lze vypozorovat zajímavou korelaci. Pokud CRB index začne klesat, je velká pravděpodobnost, že ceny akcií naopak stoupnou. Tento index dosáhl svého maxima (351) na začátku června a od té doby klesá. Právě v červnu začaly světové akcie znovu růst. V současnosti je index od své maximální hodnoty dost vzdálený (300). Pokud ji do konce roku nepřesáhne, otvírá se možnost, že ani cena akcií do této doby nespadne.

Matěj Široký