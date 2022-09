Několik obecných poznámek k energetické krizi

Kdo neslyšel o současné energetické krizi, pak neotevřel noviny nebo si nepustil televizi po několik měsíců. Tento pojem se dostal do podvědomí obyvatel Česka už před rokem, když zkrachovala Bohemia energy a další dodavatelé elektrické energie. Hlavní příčina zůstává stejná: vysoká cena energií.

Ekonomika a energie

Veřejnost se hned pustila do věčného sporu, jestli za to může víc Vladimír Putin a jeho invaze na Ukrajinu, nebo Evropská unie, která před lety provedla reformu energetického trhu, jenž chtěla liberalizovat. Případně zda je na vině myšlenka Green Dealu, který nutí lidi používat elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů a vyhnout se spalovacím motorům, aniž bychom měli za ně náhradu. Energetická krize neukazuje ani tak závislost na Rusku nebo na ideologiích ekologismu, jako ekonomickém modelu. Naše ekonomika je především závislá na ceně energií. Růst HDP je tak přímo úměrný množství spotřebované energie. Pokud je energie drahá, bude její spotřeba klesat a tím pádem i HDP. Svět i naše země se ocitnou v recesi.

Změna modelu

Naše spotřeba elektrické energie a zároveň i ostatních energií roste. Je to důsledek současné spotřební mentality, která nás nutí čím dál víc spotřebovávat, abychom mohli ekonomicky růst. I když dnes spousta ekologů, politiků i myslitelů volá po snížení spotřeby, bez změny modelu fungování ekonomiky to nepůjde. Bohužel, změnit mentalitu a zvyky lidí je práce na generace a nejde to ze dne na den. Zároveň problém vysokých cen energií je zcela urgentní, takže ho nelze, alespoň ne v první chvíli, řešit dlouhodobými koncepcemi.

Promarněná příležitost

Růst poptávky po elektrické energii byl snadno předvídatelný, její velkou nevýhodou je, že ji nelze dobře a levně skladovat. Jediným možným řešením by byla výstavba nových elektráren, přičemž jedinou možností, jak vyrobit dostatečné velké množství elektrické energie, za nízkou cenu a bez velkých škod na životním prostředí, je jaderná elektrárna. Bohužel jsme minulé období levné energie a nízkých úrokových sazeb nevyužili pro navýšení výrobních kapacit. Nyní bude stavba elektráren velmi drahá a dlouhá, čímž se sníží i výhodnost. Je zbytečné hledat viníky a obětní beránky. V první řadě můžeme za současnou krizi sami, protože energetickému problému se nevěnovala dostatečná pozornost a lidé na politiky dostatečně netlačili.

Matěj Široký