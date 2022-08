Zahájí Itálie novou ekonomickou krizi?

Neudržitelný dluh

Italský státní dluh patří k jednomu z největších v Evropě. Podle italského statistického úřadu se italský dluh držel v letech 2014 až 2019 na úrovni 134 % zadlužení k HDP. Itálie díky drastickým opatřením a škrtům zastavila růst dluhu. I když její primární rozpočet je přebytkový, tak kvůli povinnosti platit úroky za dluhy z předchozích let se státní rozpočet dostává do červených čísel. Příchod koronaviru ekonomické situaci Itálie nepomohl. Itálie zvedla své zadlužení na úroveň 155 % k HDP. I kdyby pokračovala doba levných peněz, Itálie by tento nový dluh jen nesla dále a nebyla by schopna ho zmenšit.

Růst úrokových sazeb

ECB sice jako poslední velká centrální banka začala zvedat úrokové sazby. Tento krok měl bezprostředně vliv na úrokovou sazbu státních dluhopisů. Italské desetileté dluhopisy chvílemi vyskočily na 4,5 %. Následně po zásahu ECB, která zavedla nový program nákupu dluhopisů zemí eurozóny ohrožených vysokou úrokovou sazbou, klesla na 3,5 %. Italské dluhopisy se nyní obchodují na této úrovni. Ale i tak je úrok třikrát vyšší než v roce 2021. Je tedy evidentní, že i zásah ECB nebude stačit na to, aby italský státní dluh byl udržitelný.

K politické nestabilitě

Řecko, Španělsko anebo i Francie jsou země, které se nyní nacházejí v obdobné situaci jako Itálie. Dluhy po koronaviru budou dusit ekonomiku těchto zemí. Itálie však má nakročeno k politické krizi, jelikož po demisi italského premiéra Draghiho zemi čekají volby. Podle průzkumu vede strana Giorgii Meloni. Pokud by skutečně volby vyhrála, měla by potenciál sestavit vládu s ostatními stranami, pro které jsou italské zájmy důležitější než evropské. Tím pádem by se vytvořila situace potenciální permanentní krize mezi Itálií a Evropskou unií. Evropská unie ale disponuje velkou pákou, a tou je italský dluh. Nová italská vláda nebude mít tak velký manévrovací prostor. To nic však nemění na tom, že italský lid zůstane frustrovaný a bude hrozit prohloubení politické a společenské krize. Tato italská nespokojenost by se velmi rychle mohla přelít do dalších států. Euro tak čekají velmi těžké měsíce.

Matěj Široký