Česká inflace se drží stále vysoko

Český statistický úřad zveřejnil předběžné čísla meziroční inflace. I nadále zůstává velmi vysoko a dosáhla 17,2 %. To je velmi špatná vizitka pro ČNB i pro českou korunu. Dobrou zprávu, která dává naději, je meziměsíční nárůst, který byl 1,6 %. To představuje jisté zpomalení oproti měsíci květnu, kdy meziměsíčný přírůstek byl 1,8 %.

Hra s čísly

Někteří analytikové se radovali z toho, že inflace začíná zpomalovat. Jistě v tom hraje svou roli efekt vysokých úrokových sazeb. Je evidentní, že při úrokové sazbě 7 % do ekonomiky poteče méně peněz. Efekt zvyšování sazeb se tak projevuje. Česká inflace začala znatelně růst od září 2021, kdy dosáhla 4,9 %. Jelikož hlavní údaj o inflaci představuje meziroční růst, velmi brzo číslo bude porovnávanou s měsíci, kdy inflace již byla vysoká. Takže absolutní čísla o inflaci budou vyznívat pozitivně. Avšak to nezmámená, že se zdražování se zastavilo. Naopak. Ceny jsou vysoké už nyní a budou i nadále růst, avšak ne tak závratným tempem. Politici ale i centrální bankéři se budou snažit toto optické snížení inflace využít, aby to vydávali za svůj úspěch. Nemůžeme ale automaticky tvrdit, že vládní opatření jsou účinná. Jde pouze o to, že už není velký prostor pro růst cen.

Pokles spotřeby

Již nyní se dostáváme do bodu, kdy lidi si uvědomují, že jejich kupní síla poklesla. To se projevuje tak, že Češi začnou více přemýšlet a rozvažovat za co utratí peníze. Čím dál víc Čechů si uvědomí, že jim na konci měsíce zůstává v peněžence čím dál méně volných prostředků. Problémem je, že inflace se nejvíc dotkla energií a jídla. Tedy položek, na kterých se šetří jen obtížně. V posledních dnech sice poklesla cena ropy na světových trzích, což sebou přinese jistý protiinflační tlak, ale nedá se předpokládat, že v horizontu dvou let ceny energií výrazně zlevní.

Rizika vysoké inflace

Velkým rizikem současné inflace je vytvoření tlaku na současnou vládu. Inflace může přinést politickou nestabilitu. Nestabilita by ještě více zvětšovala inflaci a oslabovala českou korunu. Dalším rizikem je změna měnové politiky ČNB. Nové složení bankovní rady bude daleko víc holubičí než předchozí rada pod bývalým guvernérem Rusnokem. Právě snížení růstu meziměsíční inflace může být použito jako důvod k nezvedání nebo dokonce ke snížení současných úrokových sazeb. To by byla velká chyba. ČNB by měla pokračovat minimálně do konce roku v utahování měnové politiky. Riziko oslabení koruny je velké, protože jak Polsko a Maďarsko i nadále ve zvedání úrokových sazeb pokračují.

Matěj Široký