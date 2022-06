Je čas vrátit se na světové trhy?

Ukazatel P/E

Dalším pádným argumentem může být známý ukazatel P/E. Ten velmi jednoduše prozrazuje návratnost naší investice v letech. Jde o poměr ceny akcie a zisku, který nabízí za posledních 12 měsíců. Když se podíváme skrze tento ukazatel na jiný známý americký index S&P 500, vidíme, že v loňském roce se jeho hodnota pohybovala na úrovni 21 až 23. Dnes se ukazatel P/E pohybuje okolo 17, což je prakticky jeho průměrná hodnota za posledních 10 let. Jinak řečeno, ukazatel P/E říká, že současná situace je návratem k normálu. Ceny amerických akcií začínají být pro malé investory zajímavější.

Pozor na inflaci

Prvním protiargumentem k návratu na světové trhy je inflace. Ta v posledních měsících nabírala na obrátkách. Jelikož v ekonomice funguje princip setrvačnosti, výsledky za první letošní čtvrtletí ještě nenaznačovaly, že by měly firmy s inflací problémy. To se ukáže až v dalších měsících, kdy budou muset zvednout ceny. Otázkou je, zda zákazníci toto zvýšení ustojí. Jistě bude řada firem, které se kvůli tomu dostanou do problémů a spolu s rostoucími úrokovými sazbami bude pro mnohé těžké si na své další aktivity půjčit.

Znovuotevření Číny

Druhé velké riziko je situace v Číně. Tato země se pomalu připravuje na znovuotevření po velmi tvrdém lockdownu, který postihl ekonomicky významný region Šanghaj. Tisíce lodí stále stojí v šanghajském přístavu. Jak víme z předchozích let, výpadek dodávek čínského zboží zvedá ceny, hrozí, že inflace dále poroste. Aby toho nebylo málo, očekává se samozřejmě, že po znovuotevření Číny stoupne poptávka po ropě a průmyslových kovech. To může vyhnat inflaci ještě více nahoru. Problémy tedy zdaleka nekončí, a proto bychom i přes pokles ceny amerických akcií měli s nákupem posečkat, než inflace začne stabilně klesat.

Matěj Široký