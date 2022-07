Ropa se podívala pod 100 dolarů za barel

Nepředvídatelnost budoucnosti

Ještě než se pokusíme vysvětlit, proč cena ropy klesá, podtrhneme skutečnost, na kterou se často zapomíná. Nikdo nedokáže předpovědět s jistotou budoucnost. Mnoho faktorů mluvilo pro růst cen ropy: silná poptávka, tažená znovuotevřením čínských regionů, Ruská invaze na Ukrajinu a s ní spojená embarga na dovoz ruské ropy, vysoká cena energií a mnoho dalších vlivů. Nikdo nepředvídal tak vysoký pokles. Analytikům a specialistům trhů nelze důvěřovat stoprocentně a investoři by na to neměli zapomínat.

Příčina poklesu

V dlouhodobém horizontu skutečně není důvod pro pokles cen ropy. Celý sektor je značně podfinancován. Ropné společnosti budou muset investovat značné prostředky do hledání nových ropných polí, jejich budování a údržbu současných. Jelikož se jedná o dlouhodobé investice, ropní magnáti musí napřed vytvořit rezervy a výhledy na cenu ropy musí být pozitivní. Cena ropy okolo 130 dolarů bude nová běžná cena. Co však tedy způsobilo pokles během posledních dnů? Přijatelným vysvětlením je burzovní spekulace. Z důvodu zvedání sazeb v USA nás čeká ekonomická recese, a ta způsobí přirozeně pokles poptávky po černém zlatu. Cena ropy by tedy tudíž klesnout. Spekulanti si pamatují nedávný pád ropy k 20 dolarům za barel díky Covidu. A tak sázejí na opakování tohoto fenoménu. Burzovní spekulace pak tlačí cenu dolů.

Změna životního stylu

Spotřeba ropy ve světě roste. V dobách recese sice klesne její spotřeba, ale pouze na krátkou dobu. Díky rostoucí životní úrovní a demografické explozi mimo západní svět, roste i poptávka po ropě. Čím dál víc lidí na planetě si zvyká na konzumní styl života. Ten pak přirozeně tlačí na poptávku po ropě. Jediným trendem vedoucím k trvalému poklesu poptávky by byla změna životního stylu na celé planetě. Avšak k této změně v nejbližších letech neschyluje. To je důvod proč cena ropy bude nadále růst i přes různé poklesy, které nyní zažíváme.

Matěj Široký