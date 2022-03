Nové světové uspořádání

Larry Fink mluví o konci globalizace v pravidelném dopisu akcionářům svého fondu. Válka na Ukrajině otevřela znovu palčivou otázku snížení energetické závislosti na Rusku. Tato událost má hlubší rozměr, protože jde o ustanovení nového světového řádu. Ten současný vznikl po rozpadu Sovětského svazu, nyní svět došel k novému přerozdělení. Fink upozorňuje, že válka na Ukrajině bude mít dopad na celý svět, nikoliv jen na Ukrajinu či oblast východní Evropy. Jedná se o tak velkou změnu, že bude ovlivňovat svět po několik desetiletí.

Důsledky války na Ukrajině

První velký dopadem je právě konec globalizace. Firmy a lidé byli dosud zvyklí pracovat po celém světě. Všude fungovalo propojení ve jménu kapitalismu. Nyní je po odchodu velké části společností z Ruska jasné, že korporáty již nebudou přítomné ve všech koutech světa. Politická reprezentace dané země si bude moci vybrat, ke které straně se přikloní, avšak toto rozhodnutí bude mít nedozírné následky pro danou ekonomiku a hospodářské fungování země.

Nová železná opona

Larry Fink si myslí, že současný konflikt nebude mít jasného vítěze a zopakuje se tak historická zkušenost se železnou oponou. Fink ale neříká dvě nejdůležitější věci: Kudy nová železná opona povede a jaké budou konkrétní důsledky konce globalizace? Víme, že půjde o velké změny, ale bohužel není zřejmé, jaké konkrétně. Jasné je pouze to, že energie z Ruska jsou v současnosti nenahraditelné. Pokud by se do nového bloku začlenila Čína, jen těžko si lze představit, jak by vypadaly regály v obchodech bez výrobků označených „made in China“. Pro investory platí, že současná situace je značně nepřehledná, měli by se spokojit pouze s pozorováním trhů. Jako varování by měla sloužit Finkova slova. Když ani tak protřelý investor jako on zatím nevidí konkrétní dopady, my bychom se pouštěli do vyložených spekulací.

Matěj Široký