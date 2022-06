Může OPEC zastavit cenu ropy?

Boj s Ruskem

V prvé řadě se jedná o symbolické gesto. Členové OPEC byli dlouhodobě bombardováni žádostmi o zvýšení produkce černého zlata. Důvod je hned dvojí. Zvýšenou produkcí ropy by klesla její cena. Tím pádem by mělo Rusko méně prostředků na vedení války na Ukrajině. A za druhé, nižší cena ropy by prospěla západním státům v boji s inflací, tlak z jejich strany je tedy pochopitelný.

Ruská ropná produkce

Ruská produkce ropy se podle statistik Rystad Energy UCube pohybuje na úrovni okolo 9 milionů barelů. Tudíž asi o 1 milión barelů ropy méně než má Rusko domluveno v rámci spolupráce s OPEC. Proč Rusko těží méně ropy? Odpovědí se nabízí několik. Jednak jde dozajista o anticipaci protiruských sankcí. Pokud země nebude mít kde skladovat ropu, může pro ni nastat stejný problém, který během covidu zažily ropné sklady v USA. Proto ruská domácí spotřeba ropy klesá a, v neposlední řadě, vysoké ceny ropy Rusku vyhovují, takže si může dovolit snižovat produkci.

Jak nahradit ruskou ropu?

Současné snahy organizace OPEC ukazují, jak je obtížné ruskou ropu nahradit. Pokud bychom po ní chtěli, aby ji nahradila úplně, slíbené zvýšení o 650000 barelů ropy za den by nestačilo. Muselo by být aspoň patnáctinásobné, což je problém. I to současné si mohou pouze dovolit tři státy: Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Irák. Mnoho dalších možností se v současnosti nenabízí. Navíc OPEC čelí tomu, že dva velcí afričtí producenti ropy Nigérie a Angola již dnes neprodukují dostatečné množství. V případě obou zemí je důvod shodný, a to nedostatečné investice do údržby současných a do budování nových nalezišť. Další možností je návrat íránské ropy na světové trhy. Toto řešení by bylo technicky velmi snadné, jenže je otázkou, zda by politické dopady nakonec nebyly ještě horší. Cena ropy tak v budoucnu neklesne, protože snahy organizace jsou v podstatě symbolické.

Matěj Široký