Česká inflace se utrhla ze řetězu, co bude dál?

Zdražování nezpomaluje

Z čísel statistického úřadu vyplývá, že u žádné měřené položky nedochází ke zpomalování růstu. Je to logické, protože cena energií pořád stoupá a pak se promítá do všech ostatních složek. Náklady na stravování a ubytování vzrostly o 22,2 %, na bydlení o 21,3 % a na odívání a obuv o 20,8 %. O 22,6 % stouply i náklady na dopravu, a to především růstem ceny ropy. Jak jsme již dříve uvedli, v blízké době to na její pokles nevypadá. Zdražování ještě není u konce, protože vyšší náklady na energie a naftu se projeví velmi silně v cenách zemědělských komodit, které se budou sklízet až za několik měsíců. Cena potravin tak znovu vyletí vzhůru a inflace chytne druhý dech. Ani závěr roku nevypadá dobře, protože České dráhy oznámily velké zdražování právě v prosinci. Můžeme počítat s nárůstem cen jízdenek minimálně o inflační hodnotu. Do konce roku bude inflace dvouciferná. Důležité je, že roste nejenom inflace nákladová, ale i poptávková. Jinak řečeno, lidé jsou prozatím ochotni si za služby připlatit. A právě poptávkovou inflaci by mohla zmrazit ČNB.

ČNB zvýší sazby

Na příštím zasedání ČNB se tedy budou sazby zvyšovat. Otázkou je jen o kolik. Dosluhující guvernér Jiří Rusnok naznačil, že to může být víc než 75 bazických bodů. Takový skok je pochopitelný, šestnáctiprocentní českou inflaci nezkrotí sazby ve výšce 5,75 %. ČNB na předchozím zasedání zveřejnila analýzu, že inflaci okolo 14 % by zpomalily sazby na úrovni 8 %. Pokud bude dynamika české inflace nadále růst, vyplývá z toho, že ani sazby okolo 10 % ji nezbrzdí. Druhý důvod je, že nastupující guvernér Aleš Michl a s ním i tři nově jmenování členové rady ČNB nebudou vytvářet jestřábí tlak. Michl nechtěl v budoucnu sazby příliš zvyšovat, ale spíš vyčkávat, až se projeví efekt těch už dříve navýšených. Zároveň však není ani vyloučené, že je bude dál mírně zvedat, pokud bude inflace 16 % nebo dokonce více. Nečinnost ČNB by se začala projevovat ve slábnoucí české koruně.

Matěj Široký