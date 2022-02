Negativní vlivy skokového zvýšení sazeb ČNB – 2. díl

Ukázali jsme si, že zvýšení sazeb nejdříve výrazně dopadne na trh se státními dluhopisy. Jejich držiteli jsou velké instituce, jak se u nich tedy zvýšení sazeb projeví? Další důsledek růstu úrokových sazeb na státních dluhopisech bude muset řešit i český ministr financí, pro kterého to znamená, že si bude půjčovat dráž.

Majitelé starých dluhopisů

Jednoznačně poraženými jsou majitelé starých dluhopisů s nízkými úrokovými sazbami. Finanční instituce si umějí velmi dobře spočítat, kdy se jim vyplatí starý dluhopis s nízkou úrokovou sazbou prodat a nakoupit nový s vyšší. Hodnota starých dluhopisů tak klesá. To tyto instituce zase tolik netrápí, protože ve svém portfoliu už mají nové výhodnější státní dluhopisy. Je to však velmi nevýhodné pro toho, kdo se v této chvíli potřebuje těchto dluhopisů zbavit za každou cenu, musí tedy z takového fondu vystoupit. Velké instituce teď sice zaznamenají nominální ztráty, ty však smažou budoucí výnosy. Kdo si spořil na důchod nakupováním dluhopisů, nyní nastoupí do penze a své dluhopisy prodá, utrpí ztrátu. Při současné inflaci se navíc nabízí otázka, nakolik je toto spoření vhodné pro fyzickou osobu.

Vyšší náklady na státní dluh

Při pohledu na stoupající křivku výnosu státního dluhopisu nás udeří jedno číslo. Úrok vzrostl přibližně o 135 % za jediný rok. V praxi to znamená, že stát zaplatí na úrocích dvakrát. Sice je vzhledem k inflaci velmi pravděpodobné, že stát nominálně vybere více na daních, ovšem vyrovnaný rozpočet je v nedohlednu. Podle údajů Ministerstva financí mělo Česko v roce 2021 rekordní schodek 419,7 miliard. Letos ho chce vláda srazit pod 300 miliard. V příštím roce by pak měl státní dluh překonat tři biliony korun. Podle čísel Ministerstva financí z loňského září se počítalo s nákladem na obsluhu dluhu kolem 50 miliard korun. To bude s novou úrokovou sazbou určitě více. Pro představu, 57 miliard tvoří roční rozpočet Ministerstva průmyslu. Obsluha státního dluhu nás tak stojí stejně jako jedno středně velké ministerstvo, přičemž tyto náklady dále porostou. Vyšší výdaje státu budou dříve či později znamenat i vyšší daně.

Matěj Široký