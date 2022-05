Americký hrubý domácí produkt se nečekaně propadl

3. května 2022 štítky Investice Stalo se přečtete do minuty

Velké překvapení

Pokles amerického HDP byl překvapující hlavně z toho důvodu, že analytikové očekávali naopak růst, a to ve výši 1,1 %. Technicky vzato se ještě o recesi nejedná, protože pro ni je z definice nutné, aby HDP klesalo po dvě čtvrtletí. Reakce světových trhů nebyla až tak výrazná, dění na americké burze opanovala zejména probíhající výsledková sezona. Proč tedy neuvažovat o poklesu amerického HDP jako o velké tragédii?

Důvody nenadálého poklesu

Prvním možným důvodem je rozkolísanost americké ekonomiky. Ta v posledním loňském čtvrtletí zaznamenala růst 6,9 %, přičemž v tom předchozím jen 2,3 %. Americký HDP není vlivem covidu plně konsolidovaný a lze tedy předpokládat, že vývoj letošního prvního čtvrtletí je právě takovým výkyvem. Jako další časté vysvětlení se nabízí silný dolar. V důsledku celosvětové nejistoty způsobené ruskou invazí a ekonomickým napětím kolem inflace je americký dolar stále oblíbenou devizou pro tyto těžké časy. Silný dolar pak zvedá objem dovozu do USA. Vyšší import zboží pak špatně působí na domácí výrobce. Pokles produkce a neschopnost amerických firem konkurovat v prostředí silného dolaru se pak odráží na HDP.

Změní Fed svou politiku?

V tomto kontextu bude nejzajímavější stanovisko Fedu. Centrální banka se samozřejmě hájí tím, že je důležité zastavit recesi, která ještě nenastala. Fed má tak přesně jedno čtvrtletí na to, aby zvedl úrokové sazby, aniž by byl na něj vyvíjený tlak. Zvedat je ve chvíli, kdy se daná ekonomika propadá do recese, může jen sebevrah. Na druhou stranu Fed ví, že pokud chce porazit inflaci, musí začít jednat. V každém případě můžeme udělat tento závěr: vést nezávislou měnovou politiku bude pro centrální bankéře čím dál těžší.

Matěj Široký