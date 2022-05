Poradna: Plánování odchodu do důchodu na podzim

Šárka: Důchodového věku dosáhnu 20. září. Teď se píše, že se důchody budou zvyšovat od června a pak od září. Není pro mě lepší odejít do důchodu dřív, aby se mi důchod taky zvýšil?

Z důvodu vysoké inflace se skutečně v letošním roce budou důchody mimořádně valorizovat i v průběhu roku. V červnu se procentní výměra důchodu zvýší o 8,2 % a v září se procentní výměra zase zvýší, a sice o 5,2 %. Ke zvýšení důchodu dojde automaticky.

Nárok na mimořádnou valorizaci však budou mít i penzisté, kteří odejdou do starobního důchodu později. I když tedy odejde do řádného starobního důchodu ke dni dosažení důchodového věku ke dni 20. září, tak se Vám procentní výměra důchodu zvýší o červnovou i zářijovou mimořádnou valorizaci. Měsíční částku státního starobního důchodu nebudete tedy mít vyšší, pokud se rozhodnete odejít do důchodu dříve a zvolíte předčasný důchod.

Základní výměra důchodu bude stejná

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2022 činí 3900 Kč. Výše procentní výměry důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Z důvodu mimořádné valorizace se zvyšuje procentní výměra důchodu, základní výměra důchodu bude po celý rok 2022 stejně vysoká.

Petr Gola