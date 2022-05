Poradna: Je pravda, že předdůchod nesnižuje důchod?

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, kdy měsíční částka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy a předdůchod se musí pobírat minimálně dva roky. Čerpat předdůchod lze až pět let před dosažením řádného důchodového věku. Většina lidí volí předdůchod z důvodu, aby se vyhnuli předčasnému důchodu a krácení za předčasnost.

Předdůchod = nižší doba pojištění

V případě, že budete do dosažení řádného důchodového věku pobírat předdůchod a následně odejdete do řádného starobního důchodu, tak se skutečně vyhnete krácení za předčasnost jako by tomu bylo v případě volby předčasného důchodu. Váš měsíční důchod bude tedy vyšší, než kdybyste odešel do předčasného důchodu. Současně Váš státní důchod bude nižší, než kdybyste pracoval až do dosažení řádného důchodového věku. Doba čerpání předdůchodu není náhradní dobou pojištění. Doba čerpání předdůchodu nezvyšuje dobu pojištění, přičemž doba pojištění je jedním ze základních dvou vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu.

Průměrná mzda se nerozmělňuje

Výhodou čerpání předdůchodu však je, že zdravotní pojištění za příjemce předdůchodu platí stát a doba čerpání předdůchodu nesnižuje osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované v současné hodnotě). Doba čerpání předdůchodu totiž patří mezi vyloučenou dobu pojištění.

Petr Gola