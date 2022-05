Poradna: Dosáhnu na přídavky na děti?

Na přídavky na děti vzniká nárok, když je rozhodný čistý rodinný příjem do 3,4násobku životního minima. Hranice životního minima přitom závisí na počtu členů v domácnosti a věku dětí.

Dle aktuálně platné legislativy je životní minimum na první dospělou rodinu v domácnosti 3910 Kč, na další osobu v domácnosti potom 3530 Kč, na nezaopatřené dítě do 6 let 2170 Kč, na nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let 2670 Kč a na dítě od 15 let do 26 let 3050 Kč. Životní minimum Vaší rodiny je tedy 12280 Kč (3910 Kč + 3530 Kč + 2170 Kč + 2670 Kč).

Nutný příjem

Pro nárok na přídavky na děti musíte mít rozhodný měsíční příjem do 41752 Kč (12280 Kč × 3,4). Pro nárok na přídavky na děti se hodnotí čistý příjem (po zdanění). K žádosti o přídavky na děti se dokládají příjmy vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. O přídavky na děti se žádá na místně příslušném úřadu práce. Na doplnění uvádím, že o přídavky na děti je nutné si požádat včas. Zpětně lze totiž požádat maximálně tři měsíce.

Měsíční částka přídavků na děti

Základní částka přídavků na děti do 6 let je 630 Kč měsíčně, na děti od 6 let do 15 let potom 770 Kč a na děti od 15 let do 26 let 880 Kč. Zvýšené přídavky na děti činí na děti do 6 let 1130 Kč, na děti od 6 let do 15 let 1270 Kč a na děti od 15 let do 26 let 1380 Kč. Na zvýšené přídavky na děti vzniká např. nárok, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje.

Petr Gola