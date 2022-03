Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich vliv na rubl – 2. díl

Radikální krok

V podstatě se jedná o nejtvrdší prostředek, který v ekonomické válce lze ze strany USA použít. Nikdo nepochybuje, že se k tomuto kroku přidá euro, britská libra a nebo japonský jen. V minulosti byly tyto kroky použity proti Venezuele a Íránu, ale tam popravdě již nebylo možné cokoliv zmrazovat. Rusko je ale jiný případ. Podle Bloombergu se výška ruských rezerv odhaduje na 643 miliard dolarů. Avšak nikdo přesně neví jaké je jejich složení. Navíc si těžko lze představit, že by Rusové dali k dispozici pravdivý údaj, protože ten rozhoduje o tom, jak dlouho Rusové mají šancí vzdorovat.

Ruská připravenost

Na ruskou dlouholetou přípravu upozornil šéf evropské diplomacie Borrell. Rusko poslední rok prodávalo svoje dolarové zásoby, aby nakoupilo čínský juan, rubly a zlato. Ruská centrální banka má velmi v oblibě žlutý kov. Navíc Rusko má na svém území ještě zlaté doly. Společnost Polyus Gold v roce 2020 oznámila objev nového naleziště na Sibiři, které v sobě ukrývá přes 1134 tun zlata. Zbavování se dolaru nám jen potvrzuje, že ruská operace byla plánována dlouho. Následně pak vidím důležitost Číny, protože pokud by Čína vystoupila v sankcích proti Rusku, ruská centrální banka by se dostala do neřešitelné situace, protože by mohla spoléhat pouze na zlato. O rubly nebude v příštích měsících zájem na devizovém trhu.

Pravděpodobný scénář

Rubl se bude čím dál víc propadat. Přestože ruská centrální banka drasticky zvedla úrokové sazby, tento efekt se neprojeví hned. Poslední možnost tedy je, že se ruská centrální banka začne dramaticky zbavovat zlata. Cena zlata by tedy mohla poklesnout, jenomže Putin by jen těžko obhajoval rozprodej celého ruského zlatého pokladu. Jako nejpravděpodobnější scénář se tedy jeví ten, který existoval již za Sovětského svazu. Tedy uměle zafixovaný kurz mezi rublem a dolarem. Na tento oficiální kurz nikdo nedosáhne a na černém trhu se cena dolaru bude pohybovat mnohem výše než udávaný kurz. A Rusko se tak posune ještě víc směrem k šedé ekonomice jaká panovala za vlády komunistické strany.

Matěj Široký