Která evropská akcie je nejvíc riziková kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu?

Dvě hlavní rizika

Analytici z Goldman Sachs sestavili žebříček evropských firem, kterou jsou nejvíc ohroženy konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro výběr firem bylo použito dvou kritérií. Prvním kritériem je výše obratu realizovaného v Rusku v porovnání s celkovým obratem. Jinak řečeno firmy, jejichž obrat závisí přímo na obchodu s Ruskem. Druhé kritérium je výše investic v Rusku. To jsou právě firmy, které jsou nejvíc ohroženy, pokud by se Rusko rozhodlo znárodnit jejich investice, tyto firmy by zaznamenaly obrovské majetkové ztráty. Z velké části jsou tyto investice nepřenositelné, jako například továrny a výrobní haly. Otázkou je, jestli by tyto firmy neměly nárok na statní kompenzace. Avšak tohle je již velká spekulace. Investoři ji určitě ještě do ceny akcií nezahrnou. S největší pravděpodobností tyto akcie čeká pád. Která akcie je tedy nejvíc exponována podle prvního kritéria?

Nizozemská telekomunikační firma Veon

Společností, která je nejvíc ohrožena, je telekomunikační firma Veon. Veon realizuje více než 48 % příjmů v Rusku. Firma provozuje a stoprocentně vlastní trojku na ruském telekomunikačním trhu Beeline. Značka Beeline má i svoje zastoupení v dalších zemích, které mají blízko k současnému ruskému politickému režimu. Beeline podniká v Kazachstánu, Uzbekistánu, Tadžikistánu a Kyrgyzstánu. Pokud by se i tyto země postavily po bok Ruska, Veon by jen velmi těžko dostával peníze z těchto zemí do Evropy. Firma je aktivní i na Ukrajině, kde provozuje operátora Kyivstar, který je jedničkou na tamějším trhu, což představuje přes 26 milionů klientů. Akcie Veonu se na trzích v Amsterodamu a New Yorku po celý minulý rok obchodovaly v pásmu 1,3 až 2 eura za akcii. Po začátku invaze se kurz Veonu propadl o polovinu, akcie nyní stojí 0,7 eura. Firma Veon je ve velmi těžké situaci. Je napojena i na ruský bankovní systém, protože nedávno dostala půjčku 400 milionů dolarů od ruské VTB. Tato akcie to bude mít velmi těžké v následujících týdnech.

Matěj Široký