Jak obchodovat při rusko-ukrajinské krizi?

Následkem útoků ruské armády na cíle po celé Ukrajině se světový trhy propadly výrazně do červených čísel. Nejpostiženější zůstává především ruská burza. Index MOEX od začátku roku ztratil již přes 34 %. Pro srovnání, americký technologický index Nasdaq oslabil o 19 %. To je sice podstatně méně, ale nic to nemění na tom, že většina trhů je v sestupné tendenci.

Nepanikařit

Nejdůležitější věc, na které se shodnou všichni velcí investoři, je neztratit při velkých burzovních pohybech hlavu. Co to však prakticky znamená? Ve vypjatých situacích nesmíme hlavně zapomínat na cíl našich investic a na náš investorský profil. Podobné příležitosti nutí zamyslet se, jaký typ investora jsme: krátkodobý, anebo dlouhodobý. Krátkodobý investor spekuluje na pokles respektive zisk v krátkém čase, někdy jde jen o pár vteřin či minut, nanejvýš několik dní. Krátkodobý investor si velmi dobře uvědomuje míru rizika a tomu přizpůsobuje velikost otevřených pozic. Tento druh investování vyžaduje prakticky nepřetržité sledování burzovního trhu, proto není vhodné pro lidi, kteří mají vedle investování stálou práci na plný úvazek. Jinou možností je být dlouhodobý investor, který kupuje akcie proto, aby je několik let držel a v nejlepším případě předal svým dětem. Samozřejmě se oba přístupy dají kombinovat. Důležité však je velmi dobře si při nákupu akcie uvědomit, proč a na jak dlouho ji kupuji.

Příležitosti pro krátkodobého investora

Krize jako právě tato je vyhledávanou příležitostí pro tradery. Trhy jsou ponořené do extrémní volatility. Když se k tomu navíc do našich investic přidají páky, může být za málo peněz hodně muziky. Pokud budeme mít dobrou intuici, dá se během jednoho dne zhodnotit pozice o 10 %. Míra rizika je samozřejmě vysoká, protože nikdo neví, jak celý konflikt dopadne. Buď se celá situace velmi rychle zklidní a znepřátelené strany budou rychle donuceny vrátit se především k diplomatickému řešení. V tomto případě nic nehrozí, protože by se situace vrátila rychle do normálu. Jenomže konflikt se může i prohloubit, přidávat se k němu mohou další státy a pak potrvá velmi dlouho. To by znamenalo, že by se trhy ještě víc propadly. Tuto míru rizika nikdo nemůže odhadnout, a proto bychom měli investovat jen ty peníze, o které si můžeme dovolit přijít.

Matěj Široký