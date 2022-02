ČNB nadále bojuje s inflací zvedáním sazeb

Vysoká inflace

ČNB nejenom oznámila zvýšení sazeb, ale předpověděla i inflaci. Ta by měla v prvním letošním čtvrtletí zůstat pod hranicí deseti procent a následně by měla začít klesat. I tak ČNB letos počítá s inflací 8,5 %. Příští rok by se už ovšem měla vrátit blízko inflačnímu cíli 2 % a být už jen 2,3 %. Je otázkou, na základě jakých předpokladů ČNB dospěla k těmto údajům, jelikož současná situace ukazuje, jak moc žijeme v globálním světě. Pokud americký FED nezastaví inflaci ve světě, jen těžko si lze představovat, že Česká republika zůstane ostrovem nízké inflace. FED je co do inflačních předpovědí mnohem méně ambiciózní, protože pro rok 2023 počítá s 3 až 4 %. Avšak je pravda, že ještě ani nezačal se zvedáním sazeb. ČNB má před ním náskok minimálně půl roku a inflace u nás nezpomaluje.

Slepá ulička

ČNB se v boji s inflací zachovala oproti ostatním centrálním bankám velmi agresivně, nyní se ale pomalu dostává do slepé uličky. Už předem avizovala, že sazby tento rok nebudou nad 5 %. Samozřejmě se to může změnit, ale znamenalo by to, že ČNB špatně zanalyzovala situaci. Ta má tak před sebou možná ještě dvě zasedání, na kterých může sazby zvednout o 25 bazických bodů. Avšak co bude dál, když i potom bude inflace růst? Evropská centrální banka jí navíc vůbec nepomohla. V tentýž den jako ČNB zasedala i ECB. Ta má odlišný přístup od FEDu, tento rok bude jen pomalu ubírat nohu z plynu na kvantitativním uvolňování. Zvedání sazeb není pro letošek na pořadu dne. Přestože analytici vědí, že ECB je mnohem opatrnější než FED, předpokládali alespoň dvojí zvýšení sazeb oproti čtyřem očekávaným na dolaru tento rok. Rozhodnutí ECB způsobuje vrásky na čele českých centrálních bankéřů. Jelikož se sazby na euru nezvednou, má před sebou česká koruna prostor k dalšímu posilování. Jak se ČNB zachová, pokud začne směřovat k hranici 23 korun za euro?

Matěj Široký