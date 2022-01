Bude barel ropy brzy za 125 dolarů?

Od začátku roku cena ropy stoupá, za tu dobu zdražila o více než 10 %. To je velmi špatná zpráva nejen pro řidiče aut, ale hlavně pro všechny politické představitele, kteří se snaží bojovat s inflací. Drahá ropa by zhatila veškeré plány postupného zvyšování sazeb. Navíc by se tím ohrozil křehký růst ekonomické aktivity.

Pesimistický výhled

Debatu o ceně ropy letos rozvířila zpráva od analytiků přední americké banky JP Morgan. Podle nich se máme připravit na to, že během letošního roku stoupne na 125 dolarů za barel. Její cena však bude růst i v příštím roce, kdy by měla dosáhnout historického maxima 150 dolarů. To je opravdu špatná zpráva, protože by to znamenalo, že se do té doby budeme stále potýkat s inflací.

Tradiční vlivy na cenu ropy

Abychom byli schopni ohodnotit tvrzení analytiků JP Morgan, připomeňme si, co cenu ropy tvoří. Zaprvé je založená na nabídce a poptávce. Údaje o růstu HDP ukazují, že jak americký tak čínský HDP by měl letos růst. To znamená, že poptávka po ropě bude zákonitě stoupat. Druhý tradiční faktor, který má na cenu ropy vliv, je geopolitická situace. Ta je bohužel pro její zdražování příznivá. Situace v Jemenu a Libyi je stále nejistá. Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou se pak dá přímo nahmatat. V případě vypuknutí otevřeného konfliktu by cena ropy začala raketově šplhat nahoru.

Podfinancovanost sektoru a green deal

Pokud však analytici JP Morganu mluví o ropě za 125 dolarů, musejí zahrnout i jiné než jen výše uvedené faktory, protože ty jsou známé a mají trvalý charakter. Kromě toho hraje roli výbušná kombinace chronického nedostatku investic a tzv. zeleného údělu. Ropné společnosti mají čím dál větší problém si půjčovat na finančních trzích, protože jejich technologie nejsou dostatečné zelené. Banky nechtějí podporovat sektor, o kterém se poslední dva roky mluví jako o neperspektivním z pohledu green dealu. Ropa je však potřeba i navzdory tomu. Její vysoká cena by politické představitele bezpochyby donutila přehodnotit celý postoj k dané problematice.

Matěj Široký