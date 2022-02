Děsivá česká inflace

Inflace se nezastaví sama od sebe

Centrální bankéři po celém světě nyní připouštějí, že současná vysoká inflace je problém. Taktéž většina z nich uznává, že se ve svých odhadech spletli a nepůjde o jev přechodný, ale dlouhodobý. Jediná z velkých centrálních bank, která se této vize stále ještě drží, je Evropská centrální banka. Ta předpokládá, že inflace v příštím roce najednou znovu klesne ke 2 %. Jenomže samovolně to půjde asi velmi těžko, bez zásahů centrálních bank to bude skoro nemožné. Jediným lékem je tedy zvyšování sazeb. Ale zde je právě problém.

Velmi pomalé zvedání sazeb

Velká část bankéřů sice chce sazby zvedat, ovšem předmětem diskuzí stále je, zda o 25, 50 nebo 100 bazických bodů. To je v současné situaci velmi málo. Aby inflace skutečně měla důvod zpomalovat, je nutné pořádně šlápnout na brzdu, sazby musí být o něco větší než ona. Abychom ji tedy zastavili, museli bychom mít úrokové sazby alespoň 10 %. ČNB hlásí, že zatím možné myslitelné maximum je 5 %, ale i tak lze říct, že máme alespoň polovinu cesty za sebou. Mnohem hůře je na tom americká ekonomika s inflací sice nižší, 7,5 %, ale s nulovými úrokovými sazbami. Zvednutí o jedno nebo dvě procenta ji v USA nezastaví.

Léčebná kúra nebo hyperinflace?

Prohlášení bankéřů, že chtějí s inflací bojovat zvedáním úrokových sazeb, je spíš komunikační cvičení, než snaha se se situací vypořádat. Pomůže jedině radikální zásah, který bohužel nikdo nemá odvahu udělat a unést politickou zodpovědnost. Jisté je, že rychlé zvýšení sazeb spustí silnou recesi, výprodeje akcií a možná i splasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi. Bylo by to bolestné, ale situace by se do roka uklidnila a stabilizovala. Pokud však budeme zvedat sazby velmi pomalu, reálně nám hrozí hyperinflace. Vyčkáváním a taktizováním hrají centrální banky o čas. Co však budou dělat, pokud inflace neklesne ani v příštím roce? Budou muset zvednout úrokové sazby skutečně radikálně. Proč s tím tedy otálet až do příštího roku?

Matěj Široký