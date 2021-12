ČNB naděluje na Vánoce vysoké sazby

Evropské prvenství

Česká koruna se co do výše úrokových sazeb dostala mezi evropskou špičku. Před námi je už pouze Moldavsko s 6,5 %. Tato země se však nemůže úrovní průmyslu a služeb srovnávat s Českou republikou. Historie velmi brzo ukáže, zda to byl správný a předvídavý krok, anebo nás ČNB naopak uvrhne do recese. V každém případě se jedná o netypický a odvážný postup, který jen těžko najde v novodobých ekonomických dějinách Česka srovnání. Na druhou stranu naše měna není silně zastoupená ve světě a v devizových rezervách. Velká část firem fungujících v Česku používá běžně eura a má vlastní devizové rezervy.

Dopady na pražskou burzu

Pražská burza se po zvýšení sazeb jistě nezhroutí ani se nezmění její směr. Naopak se může stát, že ještě posílí, protože vyšší úrokové sazby také znamenají vyšší zisky pro banky. Na pražské burze mají bankovní tituly silné zastoupení. Cena rakouských titulů obchodovaných v Praze však může poklesnout v důsledku posílení koruny vůči euru. Referenční cena těchto akcií je kótovaná v eurech ve Vídni.

Dopad zvýšení sazeb na kurz koruny a eura

Právě posílení koruny má být v prvních týdnech tím nejznatelnějším důsledkem zvednutí sazeb. Koruna se dokonce na chvíli po ohlášení tohoto kroku dostala pod hladinu 25 Kč za euro. Pokud Evropská centrální banka nezmění svoji monetární politiku a bude i nadále uměle udržovat nízké sazby na euru, můžeme se dočkat silného posilování koruny. To bude dobře vytvářet protiinflační tlak, protože se zlevní dovoz. Velkým rizikem však zůstává skokové posílení koruny. Pokud by se dostala na hranici 22 Kč za euro, byl by to pro českou ekonomiku velký problém. Protože je zaměřená na vývoz, rychle by ztrácela na své kompetitivnosti1 vůči zemím, jako jsou Španělsko, Itálie nebo Polsko či Maďarsko.

Matěj Široký