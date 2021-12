Bill Ackman kritizuje americkou vládu za neúnosné podcenění inflace

Inflace na trhu s bydlením

Ackman na svém twitterovém účtu napsal: "Inflace v oblasti bydlení se na základě trendu nabídky a poptávky pravděpodobně nezmírní." Důvod je jednoduchý, trh s nemovitostmi a nájemním bydlením reaguje velmi pomalu na změny. Tento typ aktiv by se dal přirovnat k plujícímu tankeru. Jakmile nabere směr, jen velmi těžko ho mění. Pokud se začne inflace projevovat na trhu s nemovitostmi, musíme se připravit na růst cen po dlouhé měsíce. Tento trh je konzervativní, a to na rozdíl od nebo trhu s akciemi nebo komoditami, kde se trendy mění v řádu týdnů. Jelikož hrozí, že inflace potrvá i v roce 2022, nelze již mluvit o přechodném zvýšení cen. Nečinnost centrálních bank je do nebe volající. Pokud budou chtít inflaci zastavit, budou muset pořádně šlápnout na inflační brzdu a radikálně zvednout úrokové sazby. Jednalo by se o léčbu šokem, která je ale čím dál pravděpodobnější a nutnější.

Skutečná inflace

Ackman jde ovšem ve své kritice ještě dál a poukazuje, že "inflace, kterou domácnosti skutečně zažívají, je zběsilá a výrazně převyšuje uváděné vládní statistiky." To je známý jev. Často máme v obchodě pocit, že inflace není 6 %, ale že se blíží spíš k 20 či 30 %. To je způsobeno metodikou jejího výpočtu, v USA se počítá s inflací nákladů na bydlení okolo 3,5 %. Ackman však poukazuje, že jde o zoufale podhodnocený odhad. Náklady na bydlení totiž vzrostly o 17 %. Kritizuje také složení spotřebitelského koše. Podle jeho výpočtů inflace vzrostla o 9 % namísto oficiálně udávaných 4,6 %. Po započtení vlastních úprav dochází k tomu, že listopadová inflace byla 10,1 % místo oficiálních 6,8 %.

Matěj Široký