Dělá ECB chybu?

Rozdílné přístupy

Šéf Fedu připustil, že tváří v tvář rostoucí inflaci je potřeba začít jednat. Prvním krokem by mělo být zastavení programu nákupů. Avšak šéfka ECB má jiný názor, podle něhož máme trpělivě čekat, až inflace odezní. Na tomto rozhodnutí nic nezměnila ani čísla o 6% inflaci v Německu, což je nejvíc za posledních 30 let.

Všude stejná inflace

Na první pohled by se mohlo zdát, že rozdíl je ve výši inflace. USA vykazují přes 6 %, zatímco v Evropě dosáhla 4,9 %. Tyto hodnoty ovšem zkresluje rozdíl v jejím výpočtu. V USA se totiž zahrnují nájmy a výdaje na zdravotní péči. Jelikož i ty rostou, je americká inflace opticky větší než evropská. To však neznamená, že by v Evropě nájmy klesaly. Kořen inflace je stejný všude po celém světě. Spouštěcím prvkem jsou ceny energií, a to zejména ropy a zemního plynu. V důsledku toho vzniká inflace, která se projevuje ve výrobě i ve službách. ECB se tedy nemůže spoléhat, že by Evropa byla v jiné situaci než USA nebo Čína.

Ztráta důvěry

Jelikož inflace narůstá všude po světě, je pravděpodobné, že ani v Evropě nebude přechodným jevem. Stanovisko šéfky ECB je velmi nebezpečné, protože s každým dnem, kdy se bude tvrdit, že se vlastně nic neděje, bude těžší změnit směr. Pokud ke změně dojde, bude velmi náhlá. V měnové politice však platí, že všechny náhlé a nepředvídatelné obraty vedou k ztrátě důvěry.

Matěj Široký