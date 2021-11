Která města mají nejvíc nafouklou bublinu na nemovitostech?

Nepřetržitý růst

Ceny nemovitostí posledních 20 let prakticky nepřetržitě stoupají. Žádný strom ale neroste do nebe. Zvláště pak investice do nemovitostí byly sázkou na jistotu. To je paradox, protože v důsledku koronaviru žijeme v naprosto nepředvídatelném světě. Investice do nemovitostí se však přesto zdají být výnosné navěky. Když se chce každý zajistit na stáří investičním bytem, je to signál toho, že investiční bublina narůstá.

Index Global Real Estate Bubble

Banka USB sleduje vývoj cen nemovitostí ve 25 největších městech světa, které jsou očištěny od inflace v dané zemi. Růst cen nemovitostí dosáhl letos přes 6 %, to je nejvyšší růst od roku 2014. Z 25 měst jen čtyři z nich tento růst nezaznamenala, jednalo se Milán, Paříž, New York a San Francisco. U amerických měst hrálo roli, že inflace v USA je již vysoká a růst cen nemovitostí tak brzdila. Oproti tomu pět měst zaznamenalo až dvouciferný nárůst cen nemovitostí: Moskva, Stockholm, Sydney, Tokio a Vancouver.

Rizikové trhy

Index nesleduje pouze vývoj cen nemovitostí, ale poukazuje na to, kde je největší riziko, že ceny začnou padat. USB vidí jako nejrizikovější nemovitostní trhy ve Frankfurtu nad Mohanem, v Torontu a Hongkongu. Z toho je jasné, že právě čínská metropole je nejvíc ohrožená kvůli možnému krachu společnosti Evergrande. Hned za výše uvedenými třemi se umístily Mnichov a Curych. Nově pak do seznamu potenciálních velmi rizikových měst přibyly Vancouver a Stockholm. Vyplývá z něho však, že většina sledovaných měst má nadhodnocené ceny nemovitostí. Prahu bohužel společnost USB nesleduje. Jediná oblast, kde jsou ceny nemovitostí přiměřené, je Dubaj.

Matěj Široký