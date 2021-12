Akcie Applu znovu na vrcholu

Zdání stagnace

Apple nevstoupil do letošního roku dobře. Firmu trápí nedostatek čipů, který ohrožuje výrobu jejích smartphonů, tabletů a jiných elektronických hraček. Nedostatek komponentů tak ohrožuje tradiční silné vánoční prodeje jejích produktů. Mnoho analytiků dlouhodobě upozorňuje, že Apple už není ani tak technologickým lídrem jako spíše výbornou marketingovou firmu, která dokáže výrobek prodat za mnohonásobně vyšší cenu než jeho konkurence. Z této značky se stala vstupenka do světa úspěšných. Módní trend se velmi dobře prodává, jenomže trendy jsou často nestabilní. Apple v poslední době stagnoval, co se týče inovací. Rozdíly mezi posledními řadami smartphonů či tabletů rozeznávají jen odborníci. Avšak v půlce listopadu vzal těmto kritikům vítr z plachet.

Apple a automobilový průmysl

Apple, jak je jeho dobrým zvykem, vypustil do světa nové informace o svém programu Titan, který má dát světu plně samořízené elektrické auto. Společnost tak jde svojí cestou. Místo aby se zapojil do přímého konkurenčního boje s Teslou a ostatními světovými automobilkami, volí nový způsob v podobě plně automatického řízení. Na tuto zprávu akcie Applu reagovaly růstem přes 3 % za jeden den. Investoři by však měli být opatrní, protože první prototypy samořízeného elektrického auta mají být k dispozici až v roce 2025. Což je v dnešním rychlém světě velmi vzdálená budoucnost. Apple nechce zůstat stranou. V důsledku politického tlaku na snižování emisí a boje proti spalovacím motorům, představuje trh s elektromobily nové příležitosti v dnešním moderním saturovaném světě. Podle analytičky Katy Hubertyové z americké banky Morgan Stanley se Apple stane na tomto trhu dominantním. Díky tomu jeho burzovní kapitalizace by mohla dosáhnout 6000 miliard dolarů. Jinak řečeno, akcie Applu mají podle ní potenciál zčtyřnásobit svoji cenu.

Matěj Široký