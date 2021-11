Nové investiční pole: Metavers

Co je to metavers?

Předpona meta značí v řečtině to co je za něčím. Metavers je tudíž svět nebo vesmír za naším vesmírem. Je to nový svět. Slovo Metavers má svůj původ v románech science-fiction, a to zejména v „Snow Crash“ od Neal Stephensona a nebo „Ready Player One“ od Ernesta Cline. Metavers je virtuální schovaný svět, kde každý z nás může žít svůj virtuální život pod svým avaterem a nebo hologramem. Je to svět, který nezná hranici a nahrazuje reálný svět virtuálním. Tento svět má být završení sociálních sítí. Avšak nabídne svým uživatelům nejenom propojování sociálních kontaktu, ale mnoho dalších aktivit jako účastnit se na přednáškách, hraní virtuálních her, sportování, sledování zdraví a kondice.

Byznys je za vším

I když se Vám možná zdá, že se jedná o další virtuální „nesmysl“, který nebude sloužit k ničemu, tak to není názor největších současných technologických firem. Facebook, Microsoft a nebo Epic Games. Podle Bloomberg Intelligence se nynější hodnota paralelního vesmíru odhaduje na 500 miliard dolarů. Což odpovídá například burzovní kapitalizaci slavné americké banky JP Morgan. Mnohem důležitější než současná hodnota, je však dynamika růstu. Ta se odhaduje okolo 13 % každoročně po dobu pěti let. V současném světě existuje jen velmi málo nových trhů s tak velkým potenciálním růstu. V roce 2024 by měla hodnota metaversu dosahovat 800 miliard amerických dolarů. V roce 2030 by jít mohla dosáhnout 2500 miliard. Což zhruba odpovídá francouzskému HDP. Zatím největší zájem o Metavers je ze strany Facebooku. Novou orientaci firmy vyjádřil změnou názvu na společnost z Facebook na Meta.

Matěj Široký