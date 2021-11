Šoková terapie ČNB I. díl

Radní České národní banky již před svým zasedáním 4. listopadu naznačovali, že zvýšení sazeb bude razantní jako to před měsícem. Přesto však málokdo čekal tak velký skok. ČNB zvýšila základní repo sazbu o 125 bodů na celkových 2,75 %. To byl šok pro všechny.

Boj s inflací

Hlavní důvodem sazeb je rostoucí inflace. Jelikož úkolem ČNB je bdít nad stabilitou cen, je tento postup v souladu s jejím posláním. Podle prognóz vzrostla inflace letos září v Česku na vysokých 4,9 %, v říjnu ji ovlivnil nárůst cen elektřiny a plynu. Zejména výrobci, kteří byli u zkrachovalých společností, budou muset ceny zvýšit, aby aspoň částečně kompenzovali ztrátu způsobenou nenadálým skokovým růstem záloh na plyn a elektřinu. I pro ty, kteří se nenacházejí v režimu dodavatele poslední instance, ceny za elektřinu a plyn porostou. Do toho je nutné přičíst zdražení kapaliny AdBlue, která se přidává k palivu pro zejména nákladní dopravu. Cena za dovoz prakticky všeho zboží tím pádem vzroste. Restaurace nyní zažívají další úbytek klientů, který povede k novému zdražování. Seznam všeho, co zdražuje a co ještě může zdražit, je velmi dlouhý. Inflace by tak mohla dosáhnout na konci roku 7 %. Ani to by nutně neznamenalo, že je inflační spirála už u konce. Česká republika je v tomto ohledu před ostatními státy EU. V nich teprve začíná, a tak by se mohlo stát, že evropská inflace ještě víc „nakopne“ tu tuzemskou. ČNB proto musela jednat.

Kritika ČNB

Její rozhodnutí vzbudilo značnou nevoli, a to jak u dosluhujícího předsedy vlády Andreje Babiše, tak i u šéfa hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Ekonomika se ještě vzpamatovává ze šoku po pandemii a měla by se podle nich podporovat, nikoliv utahovat měnovou politiku. Ozývají se také hlasy, že snaha ČNB je marná, protože se jedná o globální inflaci, nikoliv lokální. Je pravdou, že inflace nyní trápí celý svět. Tudíž se může mluvit o globálním fenoménu, avšak je v tom něco víc. Čísla o inflaci ukazují, že v Česku rostla rychleji a dříve než v zemích EU. To je spíše způsobené českou povahou, kdy obchodníci rádi velmi rychle zdražují. ČNB vysílá jasný signál, aby se se zdražováním nepřehánělo. Jelikož jsou peníze dražší, lidé začnou více přemýšlet, za co je utratí.

Matěj Široký