Šoková terapie ČNB II. díl

Dopad na ekonomiku

Nejcitelnějším efektem, který pocítí všichni, by měla být posilující koruna. Minulý měsíc po zvednutí sazeb o 75 bazických bodů koruna vůči euru posílila, ale ne dramaticky. Další zvýšení sazeb se ovšem již projevilo víc a koruna zamířila k hodnotě 25,2 Kč za euro. Jelikož ECB sazby zvedat v nejbližší době nehodlá, můžeme se dočkat proražení hranice 25 korun za euro. Pokud koruna vůči euru dále posílí, budeme moci sledovat stejný pohyb také oproti dolaru. To by mohlo působit protiinflačně. Cena benzínu by minimálně zastavila svůj růst nebo bychom se dokonce u čerpacích stanic mohli dočkat zlevnění. V reálné ekonomice i přes varování Vladimíra Dlouhého nemůžeme čekat tolik závažný dopad. Malé a střední firmy svůj byznys nekalkulují na malé marže. Aby v současnosti přežily, musí být mnohem vyšší, než aby je odradilo zdražení úvěru o dvě nebo tři procenta.

Vítěz vyšších úrokových sazeb

Jsou jím jednoznačně banky a pojišťovny. Na růst sazeb banky okamžitě reagují zvednutím úroků u hypoték a spotřebních úvěrů. Naopak zvýšení sazeb u spořících a termínovaných vkladů se zatím nechystá. Prvními vlaštovkami jsou Trinity Bank a Airbank, ale i přesto jsou jejich nabídky nižší než úroková sazba. Velké bankovní domy budou na situaci reagovat se zpožděním. Velmi dobře si uvědomují, že v jejich objemech znamená nezvednutí úroků na spořicích účtech čistý zisk. Na zvýšení sazeb bezprostředně reagovaly silným pozitivním růstem akcie českých bank na pražské burze.

Kdo jsou poražení vyšších úrokových sazeb

Jednoznačně velké firmy s obrovským zadlužením. Zvýšení sazeb může znamenat konec pro tzv. zombie firmy, které přežívají díky tomu, že jim banky neustále levně půjčují. S tím bude konec. Tyto společnosti riskují, že je banky vyhodnotí jako rizikové a nepůjčí jim. Zde se nacházejí dvě velká rizika: krach zombie firem může spustit dominový efekt, který by vedl k hlubší recesi. Druhým rizikem jsou státní výdaje. Český stát si bude muset působit za vyšší úrok, proto bude muset víc šetřit. Výzvou pro novou českou vládu je konečně splnit svůj předvolební slib a zeštíhlit stát.

Matěj Široký