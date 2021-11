Americký Fed velmi zlehka upravuje svoji monetární politiku

Dlouho očekávané zasedání vedení Fedu 3. listopadu potvrdilo to, co očekávali všichni investoři a analytici. Federální rezervní systém začal s operací tapering neboli postupným omezováním nákupních aktivit. Jde o jeden z nástrojů uvolňování měnové politiky, který má pomoci americké ekonomice postavit se na nohy po covidu.

Nákupy aktiv

Fed nakupuje již 18 měsíců aktiva na finančních trzích. Konkrétně to znamená, že každý měsíc utratí 120 miliard za americké dluhopisy a hypotéční zástavní listy, tzv. MBS. Tento měsíc se má celková částka za aktiva začít snižovat, od listopadu tak Fed nakoupí o 10 miliard méně amerických dluhopisů a o 5 miliard méně hypotečních zástavních listů. Snižování by mělo dále pokračovat. Pokud by byl rytmus pořád stejný, nákupy by se měly zastavit přibližně za rok, přičemž představitelé Fedu datum ještě neupřesnili. To zavdalo prostor spekulacím, jestli toto snižování nebude přece jenom rychlejší.

Inflace stále přechodná

Šéf Fedu Jerome Powell nemluvil jen o taperingu, ale znovu potvrdil svůj makroekonomický výhled ohledně inflace, která je podle něj stále přechodná. Konec uvolněné monetární politiky je oficiálně podmíněný návratem k plné zaměstnanosti na americkém pracovním trhu. Powell ale zůstal záměrně obecný a neupřesnil, co konkrétně plná zaměstnanost znamená. Díky tomu mu zůstaly velmi volné ruce, protože Fed není vázaný na určitá čísla. Můžeme za tím vidět jak snahu zabránit možným spekulacím, tak třeba i skutečnou neochotu utáhnout měnovou politiku.

Reakce na tapering

Trhy přijaly tuto zprávu neutrálně. Dlouho se mluvilo a počítalo s tím, že Fed začne zpomalovat nákupní aktivitu. Navíc dotyčné omezení není nikterak drastické a jedná se spíše o testování toho, jak se trhy vypočítají s menší měsíční hotovostí. Pokud se bude snižovat pomalým tempem, v praxi to znamená, že na finanční trhy přiteče ještě několik stovek miliard dolarů. A to je dobrá zpráva. Důležité však je zdůraznit, že tapering nerovná se zvýšení sazeb. Až teprve zvyšování sazeb znamená, že Fed opravdu mění svou monetární politiku. Kdy první růst sazeb na dolaru skutečně přijde, je stále ve hvězdách.

Matěj Široký