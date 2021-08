Americká inflace dosáhla znovu přes 5 %

Inflační cíl

Americký Fed již v dubnu začal hovořit o tom, že inflace bude vyšší než inflační cíl, který je 2 %. Ten sice oficiálně nadále zůstává, ale Fed si vyhradil, že ve skutečnosti může být přesažen. Tímto prohlášením chtěl především zabránit spekulacím na akciových trzích. Jakmile by inflace přesáhla zmíněná 2 %, spekulanti by vytvořili tlak a Fed by musel zvednout úrokové sazby. To by automaticky znamenalo větší pokles trhů. Pokud by k tomu došlo, cesta k bohatství by byla velmi snadná, stačilo by pouze shortovat akciové indexy. Aby spekulacím zabránil, Fed tedy nemůže být ve svých předpovědích přesný. Nicméně ani to nemůže být omluva pro nezvyšování sazeb.

Je inflace skutečně dočasná?

Svou nečinnost Fed ospravedlňuje tím, že inflační tlak je dočasný. Až se dění okolo koronaviru vyřeší a svět se vrátí k normálu, vyrovnají se nabídka s poptávkou a inflace zmizí. To by mohla být pravda, pokud by inflace byla skutečně dočasná ve smyslu jednoho měsíce či dvou. Pravda je ovšem taková, že dvouprocentní inflační cíl byl o šest desetin procenta přesažen již letos v březnu. Následně v dubnu to bylo 4,2 %, v květnu 2021 5%, v červnu 5,4% a stejně tak i v červenci podle webu statistica.

Jak čísla vypovídají, nic nenasvědčuje tomu, že se inflace zastavuje, spíše naopak ukazuje svou sílu. Pokud by přišla další vlna koronaviru, jistě by inflační tlak povolil, přestože by již nedošlo k uzavírání celých ekonomik. Jedinou možností jak snížit inflaci, je zvýšit sazby, avšak k tomu se Fed nemá. Uvidíme, zda dvojité zvednutí sazeb ČNB přinese snížení inflace v České republice. V každém případě by Fed měl začít jednat, protože více než pětiprocentní inflace v období nízkých úrokových sazeb je nebezpečná.

Matěj Široký