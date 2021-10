Poradna: Kdy jít do předčasného důchodu?

Josef: Dlouhodobě jsem v pracovní neschopnosti a chtěl bych odejít do předčasného důchodu. Známý mi radí, ať po uzdravení se nejdříve registruju na úřadu práce, že prý budu mít vyšší důchod. Jak to prosím je?

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Ochod do předčasného důchodu je však vhodné si dobře promyslet, rozhodnutí je dobré přizpůsobit vlastní zdravotní, finanční nebo rodinné situaci. Neexistuje univerzálně dobré nebo špatné rozhodnutí.

Trvalé krácení za předčasnost

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením důchodu za předčasnost. Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím nižší měsíční důchod budete mít. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Předčasný důchod je nižší oproti řádnému důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu nižšího získaného počtu let pojištění. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává, předčasný důchod je tedy krácený napořád.

Podpora v nezaměstnanosti sníží krácení

S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu je tedy vhodné odejít do předčasného důchodu co nejpozději. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává do doby pojištění a z důvodu pobírání podpory v nezaměstnanosti se sníží i krácení za předčasnost. Občané starší 55 let mohou přitom pobírat podporu v nezaměstnanosti až 11 měsíců. V případě evidence na úřadu práce po skončení nemocenské a vyčerpání celé podpůrčí doby budete mít následně skutečně vyšší předčasný důchod.

Petr Gola