Poradna: Kolik si můžu přivydělat v předčasném důchodu?

Příjemci předčasného důchodu nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi to znamená, že jako zaměstnanci si předčasní důchodci mohou přivydělat pouze na některou z pracovních dohod, přičemž měsíční hrubá odměna musí být do limitu.

Limity u pracovních dohod

Na základě dohody o provedení práce je možné si měsíční přivydělat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 10000 Kč a na základě dohody o pracovní činnosti maximálně 3499 Kč. Při překročení těchto částek se totiž již z pracovních dohod sociální pojištění platí. Uvedený limit se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, takže si případně můžete do limitu přivydělat pro více zaměstnavatelů současně.

Důchodový věk

Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak si již budete moci přivydělat libovolně. Nebudou se na Vás vztahovat žádná omezení. Pokud jste tedy odešel v minulosti do předčasného důchodu a nyní již máte řádný důchodový věk, potom můžete klidně pracovat i na standardní pracovní smlouvu a mít i nadprůměrnou hrubou mzdu.

