Budou sazby ČNB brzy nad 2 %?

Špatný odhad centrálních bank

Už od března 2021 si centrální banky v čele s FEDem uvědomovaly riziko inflace. Aby veřejnost uklidnily, hovořily o tom, že bude nízká a pouze přechodná. Její hlavní příčinou měla být nerovnost mezi nabídkou a poptávkou způsobená uzavřením ekonomik. Pohybovat se měla v pásmu 2 % anebo lehce vyšší. Realita je taková, že inflace je v USA na 5 % a v Česku na 4 %, což znamená, že se analytici spletli téměř o 100 %. To už je opravdu velká nepřesnost. Stejné to bylo s otázkou doby trvání inflace. První odhady mluvily o dvou až třech měsících. Ve skutečnosti už trvá minimálně půl roku – znovu jde tedy o minimálně dvojnásobek původního odhadu.

Kde je zakopaný pes

Hlavní problém není ani tak v nerovnosti mezi nabídkou a poptávkou, která by se měla časem vyrovnat. Je jím uvolněná měnová politika. Velké množství vytištěných peněz se dříve či později projeví inflací. Centrální bankéři spoléhali ponejvíce na to, že když to dělají všichni, efekt se dostaví za dlouho. Inflace se nejdříve odrazí na nějaké pevné měně. Jelikož se ale tisknou jak dolary, tak eura, libry, jeny či švýcarské franky, nemůže postihnout jen jedinou měnu.

ČNB za kormidlem

Inflace se v Česku nezastaví sama od sebe. ČNB chce pomoci tím, že zvedne úrokové sazby, a to nikoliv o 0,25 % jak se původně očekávalo, ale hned o 0,5 %. Úroková sazba by pak mohla být na úrovni 1,25 %, tedy o něco menší než v březnu 2020. A to není konec. Česko se na rozdíl od USA či Evropy platící eurem musí vyrovnávat s jiným tlakem. V Česku roste velmi rychle průměrná mzda. Na konci roku se zvednou i důchody. Právě zvýšení mezd vytváří inflační tlak. Ten je o to silnější, že růst platů není doprovázen ekonomickým růstem. ČNB má poslední šanci zvednout sazby co nejvýše to půjde, nezávisle na budoucí vládě.

Matěj Široký