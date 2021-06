Poradna: Počítání lhůty při prodeji bytu

25. června 2021 štítek Poradna přečtete do minuty

V pronajímaném bytě nebydlíte, v takových případech je prodej z bytu osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, jestliže mezi nabytím a prodejem uplyne lhůta 5 let. Legislativou je stanovena delší 10 roční lhůta, ta se však vztahuje na nemovitosti pořízené v letošním roce. V dotazu uvádíte, že nemovitosti pronajímáte dlouhodobě, tedy již před rokem 2021, a proto se na Vás vztahuje ještě výhodnější pětiletá lhůta.

Termín nabytí pro daňové účely

Dle pokynu GFŘ se dnem nabytí rozumí den zápisu vlastnického práva poplatníka do katastru nemovitosti, právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na vklad došel příslušnému katastrálnímu úřadu, nikoliv tedy den, kdy byla uzavřena kupní smlouva, nebo kupující byt zaplatil. V praxi se však návrh na vklad podává do katastru nemovitosti co nejdříve po uzavření smlouvy a složení příslušné částky na účet advokáta.

Daňově osvobozený příjem se neuvádí do přiznání

V případě, že dodržíte časový test a příjem z prodeje bytu bude osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, potom příjem z prodeje nebude samozřejmě uvádět do daňového přiznání. Pokud byste časový test nedodržel a musel příjem z prodeje nemovitosti zdanit, potom by základem daně byl příjem ponížený o související výdaje (tj. zejména cena bytu, za kterou jste ho koupil + další související výdaje). Při prodeji nemovitosti se jedná o zdanitelný příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu a je nutno vyplnit i přílohu číslo dva daňového přiznání.

Petr Gola