Konec zlaté horečky, nebo příležitost k nákupu?

Zlato jako bezpečný přístav

Zlato odjakživa fungovalo jako pojistka pro investice. Pokud akciové trhy zažily krach nebo se ekonomická či bezpečnostní situace prudce zhoršila, cena zlata skokově rostla. Tohoto růstu jsme byli svědkem také v době paniky ohledně koronaviru. Během jeho první vlny enormně rostla poptávka po zlatu a stávalo se běžným zvykem, že zejména prodejci zlatých nebo stříbrných investičních mincí vyprodali své zásoby. Tento jev nás jen utvrzuje v pravidlu, že jakmile vznikne panika, cena zlata stoupá.

Bezpečný svět?

Pravě hledisko celkové bezpečnosti bude jedním z hlavních kritérií ceny zlata. Dopady koronakrize budou obrovské, přičemž dnes je ještě nepociťujeme v plné míře. Na geopolitické šachovnici dojde k posílení role Asie, a to zejména Číny. Naopak role Spojených států amerických bude slábnout, a to i přestože dosud zůstávají lídrem. Oslabení USA budou využívat jejich současní rivalové Čína, Rusko, Indie nebo Turecko, aby posílily svoje pozice. Tato různá napětí se budou projevovat na hodnotě zlata.

Monetární problémy

Druhým faktorem, který cenu zlata zásadně ovlivňuje, je důvěra v sílu peněz. Koronavirus způsobil bezprecedentní nárůst objemu peněz. Centrální banky budou i nadále pokračovat v uvolněné měnové politice, nic nenasvědčuje tomu, že v příštích dvou letech zvednou úrokové sazby. Naopak je pravděpodobné, že některé měny úrok pošlou do ještě zápornějších hodnot. Obrat v měnové politice bude znamenat i obrat v rostoucí tendenci zlata. Změna v tomto ohledu je zatím v nedohlednu. Z toho vyplývá, že v nedohlednu je i velký propad ceny zlata. V horizontu dvou let by se tak žlutý kov měl těšit oblibě u investorů.

Matěj Široký