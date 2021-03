Poradna: Mohu podnikat v předčasném důchodu?

Gabriela: Na podzim loňského roku jsem odešla do předčasného důchodu a nyní bych chtěla opět začít vykonávat svoji živnost. Můžu mít příjem z podnikání a předčasný důchod současně?

3. března 2021 štítek Poradna přečtete do minuty

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud má předčasný důchodce příjem podléhající sociálnímu pojištění, potom se přestane po toto období předčasný důchod pobírat. Po dosažení řádného důchodového věku však již žádná omezení nejsou.

Hrubý zisk musí být do limitu

Výkon samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu se považuje pro účely placení sociálního pojištění jako vedlejší činnost. Jestliže je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, potom se z takového příjmu sociální pojištění neplatí. Pokud tedy budete mít roční hrubý zisk do limitu, potom budete mít nárok po celou dobu na předčasný důchod.

Limit pro rok 2021

Z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se nebude za rok 2021 platit sociální pojištění, když je hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) za celý kalendářní rok výkonu takové činnosti do 85058 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se však limit poměrně snižuje, na to je potřeba pamatovat. Samozřejmě takový příjem dosažený během pobírání předčasného důchodu nemá již žádný vliv na jeho výši, neboť z něj nebylo zaplaceno sociální pojištění. Z důvodu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu se Vám tedy měsíční částka státního důchodu nezmění. Od lednové splátky důchodu však dojde k valorizaci, stejně jako u ostatních státních penzí.

Petr Gola