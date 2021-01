Invalidní důchod dle věku

4. ledna 2021 štítky Invalidita Penze Pojištění přečtete do minuty

K přiznání a pobírání invalidního důchodu na účet je nutné získat i minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Bez minimální doby pojištění nelze invalidní důchod na účet dostávat ani při závažnějších zdravotních problémech. Minimální doba pojištění přitom s rostoucím věkem stoupá:

do 20 let – méně než jeden rok

20 až 22 let – 1 rok

22 až 24 let – 2 roky

24 až 26 let – 3 roky

26 až 28 let – 4 roky

Nad 28 let – 5 let v posledních deseti letech

Občané starší 38 let splní zákonnou podmínku ohledně minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění v rozsahu alespoň 10 let v posledních 20 letech.

Věk při výpočtu invalidního důchodu nehraje roli

Zatímco věk žadatele o invalidní důchod má vliv na to, jak vysokou minimální dobu pojištění musel získat a tedy zdali mu bude invalidní důchod přiznán, tak na samotnou výši invalidního důchodu věk žadatele o invalidní důchod vliv nemá. Ve výpočtové formuli invalidního důchodu není zohledněno, zdali má žadatel o invalidní důchod 55 let nebo 25 let. Měsíční částka invalidního důchodu závisí na získané době pojištění (včetně ale dopočtené doby pojištění), výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky v současné hodnotě) a právě stupni invalidity.

Valorizace se týká všech invalidních důchodů

Od lednové splátky důchodu se každoročně zvyšují i všechny invalidní důchody, tedy prvního, druhého a třetího stupně. Opět platí, že výši valorizace neovlivňuje věk příjemce invalidního důchodu. Základní výměra všech státních důchodů se zvyšuje v korunovém vyjádření a procentní výměra všech státních důchodů příslušným procentem.

