Poradna: Plánuji s přítelem svatbu. Jak to bude s mým vdovským důchodem a sirotčím důchodem dcery?

19. února 2021 štítky Penze Poradna přečtete do minuty

Simona (46 let): Po zemřelém manželovi pobírám vdovský důchod a dcera (20 let), která studuje v prvním ročníku na VŠ, pobírá sirotčí důchod. S nynějším přítelem plánujeme svatbu. Jak to bude s našimi pozůstalostními důchody?