84 % Čechů má ve své domácnosti auto

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com Počet aut v Česku stále roste. Podle statistik Ministerstva dopravy u nás jen za minulý rok přibylo 230 tisíc osobních automobilů. Z průzkumu pro úvěrovou společnost PROFI CREDIT vyplývá, že alespoň jeden automobil má ve své domácnosti 84 % Čechů. 30 % z nich financovalo jeho nákup půjčkou.

Podle údajů ministerstva je v Česku registrováno přes 5,5 milionu osobních automobilů. V roce 2010 jich přitom ještě bylo o 1 milion méně. Počet obyvatel od té doby vzrostl přibližně o 300 tisíc. Zvyšuje se tedy především počet aut na hlavu. Dnes vychází jeden vůz na dva obyvatele.

Aktuální průzkum zpracovaný společností NielsenAdmosphere potvrzuje, že Češi mají auta rádi a většina z nich minimálně jedno sdílí se svou rodinou. 81 % respondentů má ve své domácnosti vůz soukromý a 9 % užívá výhod firemního vozidla. Pouze 16 % dotázaných připustilo, že ve své domácnosti žádný automobil nemá a je tak odkázáno především na veřejnou dopravu.

Podle dat České leasingové a finanční asociace jsou momentálně dvěma nejčastějšími způsoby financování nákupu nového soukromého auta spotřebitelská půjčka a spotřebitelský finanční leasing. Členské firmy ČLFA v prvním pololetí roku 2018 pro české domácnosti profinancovaly nákup 22 tisíc nových vozů. Objem takto poskytnutých prostředků meziročně vzrostl o 2,3 % a jejich počet o 6,9 %.

To, že si na nákup nového auta vzali půjčku, kterou momentálně splácí, přiznali 3 z 10 respondentů průzkumu. Společně s investicemi do vybavení domácnosti je tak nákup auta položkou, na niž si Češi půjčují vůbec nejvíce. To potvrzuje i ředitel společnosti PROFI CREDIT Czech, Pavel Klema: „Nákup automobilu či jeho oprava je dlouhodobě tím, na co si u nás klienti nejčastěji půjčují. Pro většinu z nich je jejich vůz něčím, bez čeho se nedokážou obejít.“

Automobil Češi v rámci domácnosti nesdílejí pouze při společné cestě do práce, vožení dětí do školy nebo zařizování víkendových nákupů. 8 z 10 respondentů průzkumu uvedlo, že na rodinnou dovolenou hodlají vyrazit právě vlastním vozem. Jedná se tak o nejčastější formu dopravy na dovolenou.