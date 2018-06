Mladí za volantem často nadávají, každý desátý Čech už v životě nenahlásil škodu

Autor: Petr Gola Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com Okřídlený vtip o tom, jaké auto by si přála blondýnka, zná zřejmě každý. Jenže realita, podle které lidé dbají v první řadě na barvu,není tak vzdálená. Podle průzkumu, který si nechaly zpracovat společnosti ČSOB Pojišťovna a ČSOB Leasing, nemá vysněnou barvu vozidla pouze 23 % Čechů. Z výsledných dat rovněž plyne, že téměř polovina (45 %) Čechů za volantem telefonuje, nutno ale dodat, že naprostá většina tak činí s handsfree příslušenstvím.

Až 15 % dotázaných by si přálo auto černé barvy, 13 % by bylo spokojeno s červenou karosérií a o procento méně sní o modrém voze. Barva ale samozřejmě není vše. Při dotazu na značku vysněného vozu odpovědělo až 11 % Čechů, že by si přáli vůz Škoda. Na druhém místě skončil Volkswagen (5 %), následován Fordem (4 %), Audi (3 %), BMW (3 %) a Mercedesem (3 %). „Tato data jsou zajímavá. U aut se oblast snů a jejich uskutečnění výrazně přibližuje. Klasické automobilové ikony snů jako Ferrari, Porsche nebo Lamborghini se v odpovědích více méně neobjevily. Naopak pokud lidé měli uvést i model vozu, nejčastěji se objevoval Kodiaq a Karoq. Češi nedají na český mladoboleslavský podnik dopustit,“ říká Petr Neuvirth, ředitel týmu Strategie & Design z ČSOB Leasing. Oblibu škodovky potvrzují další data, podle kterých má 31 % Čechů vůz s okřídleným šípem ve své garáži. Nepřekvapí, že nejčastěji jsou to modely Fabia a Octavia.

Praktičnost a racionalita na prvním místě

Český majitel vozu je poměrně konzervativní. Při jeho rozhodování není prostor pro experimenty nebo výstřednosti, naopak převládá racionalita, užitečnost a ekonomičnost. Právě cena hraje hlavní roli při výběru nového vozu (55 % dotázaných). Další faktory, které významně ovlivňují výběr automobilu, jsou nízká spotřeba (38 %), bezporuchovost (37 %), zavazadlový prostor (28 %) a dostatek místa (25 %). Celých 98 % Čechů souhlasilo s výrokem, že automobil je především praktickým prostředkem, jak se dostat z bodu A do bodu B. Pro 87 % dotázaných je vůz nebytným rodinným pomocníkem, pro více než polovinu Čechů (54 %) je automobil kamarád.Naopak „na parádu“ využívá svoje auto pouze 25 % respondentů.

Každý desátý Čech někdy nenahlásil způsobenou škodu na vozidle

Zajímavé je, že 9 % Čechů alespoň jednou v životě způsobilo škodu na cizím vozidle, ale nenahlásilo ji. „Vzhledem k anonymitě průzkumu jsme očekávali, že se někteří řidiči k tomuto chování přiznají, ale výsledek, z něhož pramení, že téměř každý desátý řidič odjel od ním poškozeného vozidla, považujeme za poměrně překvapivý. Pokud dojde k poškození vozu, na který majitel nemá sjednané havarijní pojištění, je pak nucen zaplatit tuto škodu způsobenou cizí nezodpovědností ze své kapsy,“upozorňuje Jaroslav Král, ředitel odboru pojištění vozidel z ČSOB Pojišťovny. Češi se ale o svá vozidla příkladně starají, přičemž nejpečlivější jsou mladí lidé do 29 let. Každý druhý uklízí svůj vůz alespoň několikrát ročně.

Kdo více bourá?

Věčná otázka, kdo častěji bourá, má jednoduchou odpověď. Jsou to muži. Celých 46 % mužů uvedlo, že alespoň jednou v životě způsobili dopravní nehodu. U žen to bylo pouze 22 %. „Je pravdou, že muži jsou častěji viníkem dopravní nehody, což je ale výrazně ovlivněno tím, že muži najezdí mnohem více kilometrů než jejich protějšky. V České republice policie šetří ročně přibližně100 tisíc dopravních nehod, přičemž toto číslo v poslední letech stále roste,“ říká Tomáš Neřold, vedoucíSamostatného oddělení BESIP. Příčin je celá řada a nedá se přesně určit, kterých chyb se více dopouštějí ženy. „Zajímavé je srovnání u nehod zaviněných chodci, kde muži zaviní přibližně dvakrát více těchto nehod, ale zpět k řidičům. Nejčastější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel je nepozornost při řízení, zároveň je to i druhá nejtragičtější příčina – jen vloni bylo díky nevěnování se řízení usmrceno 65 osob, tj. 13 % ze všech obětí nehod. „Díky“ mobilním telefonům se často z automobilu stává jakási pojízdná kancelář – kromě telefonování a posílání SMS se nezřídka setkáváme také s vyřizováním e-mailové korespondence, čtením médií a obrovský problém spatřujeme v sociálních sítích,“ dodává Neřold.

Častější místo za volantem ale není jedinou výsadou mužů. Ti jsou mnohem tolerantnější k neřestem, které se dají ve voze provozovat. Až 14 % mužů je ochotných tolerovat ve vozidle sex (zatímco u žen jen 4 %) a 12 % toleruje alkoholické nápoje (ženy 5 %). Naopak ženy nemají problém s konzumací jídla v interiéru vozidla (ženy 51 %, muži 42%) a s převozem živých zvířat (ženy 44 %, muži 30 %). Češi mají také rádi, když jim vůz voní. Osvěžovače vzduchu využívají především řidiči menších aut (až 67 %), přičemž nepřekvapivě si na vůni více potrpí ženy.