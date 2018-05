Hodnocení brigád pro důchod

Autor: Petr Gola
Doba studia se nezapočítává do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. I brigády mohou mít pozitivní vliv na výši státního důchodu. Kdy zvyšují brigády potřebnou dobu pojištění?

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výdělcích v produktivním věku, ale i na získané době pojištění. Každý rok pojištění výrazně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Mnohdy více než by někteří žadatelé o starobní důchod čekali. Do doby pojištění se počítají pouze celé ukončené roky. S ohledem na výši starobního důchodu je tedy pro studenty pozitivní, když mají některé měsíce příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění.

Doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující výši měsíčního starobního důchodu se započítávají pouze období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a dále náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patřilo v zákonném omezení i studium před rokem 2010. Od roku 2010 se však studium do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu nepočítá. Studenti, kteří tedy mají během studia příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, získají tedy vyšší dobu pojištění, což jim zvýší starobní důchod.

Praktický příklad 1)

Studentka Boháčová si během studia dlouhodobě přivydělá na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna od každého zaměstnavatele je však 10 000 Kč a méně. Z žádné dohody o provedení práce nebylo slečně Boháčové odvedeno sociální pojištění, proto se jí dané období do doby pojištění nepočítá. Slečna Malá si dlouhodobě při studiu přivydělává na dohodu o provedení práce, vždy s měsíční odměnou 15 000 Kč. Z každé dohody o provedení práce bylo slečně Boháčové odvedeno sociální pojištění a takto odpracované dny se tedy budou slečně Boháčová počítat do doby pojištění pro důchodové účely.

Praktický příklad 2)

V praktickém příkladu si vypočítáme, jak každý rok pojištění ovlivňuje výši státního důchodu. Pan Pernický má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 34 100 Kč. Pan Pernický získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a odejde v roce 2018 do starobního důchodu. Pan Silný získá dobu pojištění v rozsahu 42 let a odejde v roce 2018 do starobního důchodu, průměrnou mzdu za odpracované roky má rovněž 34 100 Kč. Měsíční starobní důchod pana Pernického je 14 995 Kč a měsíční důchod pana Silného je 14 436 Kč.