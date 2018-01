CENY OBĚDŮ DÁL ROSTOU. POD 100 KČ SE UŽ NA MORAVĚ NENAJÍME

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Nakupování zdroj: pixabay.com Moravané si letos za obědy opět výrazně připlatí. Jen za poslední rok totiž vzrostla průměrná útrata v moravských restauracích téměř o pět korun. Na mapě velkých měst už tedy není jediné, kde by se dal oběd pořídit za méně než stokorunu. Jako poslední se přes tuto hranici přehoupla v posledním loňském čtvrtletí Olomouc.Vyplývá to z Ticket Restaurant®Card Indexu. Ten je sestavený z plateb více než 90 tisíc tuzemských zaměstnanců, kteří k úhradě obědů v restauracích používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant® od společnosti Edenred. Statistiku každý měsíc tvořívíce nežmilion transakcí v restauracích všech tuzemských regionů.

Naobědvat se v Česku za méně než sto korun, to bylo s koncem roku 2016možné ještě ve dvoumoravskýchměstech – v Ostravě (98,70 Kč) i v Olomouci (98,20 Kč). Do trojice „nejlevnějších“patřila také Jihlava (98,30 Kč). V říjnu loňského roku se však průměrná cena oběda nakonec vyšplhala nad stovku už i v Olomouci, která se držela pod cenovou hranicí jako poslední. V závěru roku 2017 tam strávník za polední menu zaplatil průměrně 102,60 Kč, což je o 4,40 Kč více než rok předtím. I tak je však pořád tohle město z hlediska stravování nejlevnější. Ostravský oběd vyjde aktuálně asi na 103,50 Kč, zlínský na 107,30 Kč a ten brněnský dokonce na 117,90 Kč.

„V restauracích sledujeme tento poměrně dynamický růst plateb za obědy již déle než rok. Zatímco první skok z přelomu roku 2016 a 2017 byl nárazový a způsobily ho zejména dopady zavádění elektronické evidence tržeb, nyní již útraty rostou postupně a mají v posledních měsících zvýšenou dynamiku,“ říká manažer Ticket Restaurant Card ve společnosti EdenredJiří Brych. Jaké jsou hlavní důvody? „Restaurace do cen jídel promítají své zvýšené náklady. Týká se to zejména surovin, které v posledním roce výrazně podražily. Svůj vliv má ale také nízká nezaměstnanost a s ní spojené zvyšování mezd, které se nevyhýbá ani sektoru pohostinství. Třetím faktorem je pak taky zvýšená ochota lidí za jídlo v restauracích utrácet, a to zejména v předvánočním období. Lidé ke konci roku častěji chodí na delší obědy, dopřávají si dražší jídla a k nim často i dezert nebo kávu, to vše se do útrat promítá,“ doplňuje Brych.

Aktuální celorepublikový průměr ceny jednoho oběda je 111,90 Kč. „Hodnotu stravenky vyšší než 100 Kč přitom poskytuje svým zaměstnancům jen 27 % firem. Ostatní zaměstnanci si tak za obědy musí výrazně připlácet ze své kapsy,“ upozorňuje Jiří Brych.

Od 1. ledna letošního roku navíc vstoupila v platnost nová vyhláška o sazbě stravného, zvyšující daňově nejvýhodnější stravenku na 118 Kč z loňských 109 Kč.

Společnost Edenredsleduje reálné útraty zaměstnanců za obědy formou Ticket Restaurant®Card Indexu od prosince 2015 a zveřejňuje výsledky na svých webových stránkách www.edenred.cz.





