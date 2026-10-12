Poradna: Únik do předčasného důchodu není pro všechny
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Dita: Jsem již rok a tři měsíce nezaměstnaná, chtěla jsem za čtyři měsíce odejít do předčasného důchodu, ale prý nemůžu. Přijde mi to nespravedlivé, co mám jako nyní dělat?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za podmínky získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Předpokládám, že termín odchodu do předčasného důchodu jste si zjistila, takže problémem je nezískání relativně vysoké minimální doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu.
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Předčasný důchod není pro každého
Bohužel podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější, než je tomu u řádného starobního důchodu, kde stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Jestliže jste skutečně nezískala dobu pojištění alespoň zmíněných 40 let, potom předčasný důchod není řešením Vaší situace a předčasný důchod Vám nemůže být přiznán. Důležité je si ohlídat, zdali splňujete podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let, abyste mohla při dosažení řádného důchodového věku odejít do důchodu.
Kontrola průběhu pojištění
Rozhodně Vám doporučuji pečlivě zkontrolovat, zdali Váš průběh pojištění v databázi ČSSZ odpovídá skutečnosti a zdali jste skutečně nezískala 40 let pojištění se započtením všech náhradních dob pojištění. Důležitá je i informace, jaké pojistné období Vám případně chybí do dosažení 40 let pojištění. Pokud po pečlivé kontrole zjistíte, že Vám chybí nějaké relativně krátké období do zmíněných 40 let pojištění, potom může být řešením zpětné dopojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. To však záleží na Vašem konkrétním průběhu pojištění. Pro zpětné dopojištění totiž platí zákonné podmínky, které musí být dodrženy.
Jak je to při nezískání 35 let pojištění?
Při nesplnění podmínky doby pojištění v rozsahu 35 let nepřichází do úvahy ani řádný starobní důchod při dosažení řádného důchodového věku a do řádného starobního důchodu byste mohla jít až později při splnění některé „změkčené podmínky“ pro přiznání starobního důchodu.
Vyčerpání podpory v nezaměstnanosti
Jestliže jste již na úřadu práce přes rok, tak jste již vyčerpala podporu v nezaměstnanosti. Takže buď žijete s partnerem pouze z jednoho příjmu, dostáváte sociální dávky, nebo čerpáte úspory. Vaše situace je samozřejmě nepříjemná a bohužel kromě případných sociálních dávek, pro jejichž přiznání musí být splněny zákonné podmínky a žádá se o ně na úřadu práce, nemáte nárok na žádné speciální finanční plnění od státu. Nevím, jak moc aktivně nové zaměstnání hledáte, zdali jste ochotna akceptovat nižší mzdu nebo případně delší dojíždění do práce, každopádně platí, že řešením by bylo pro Vás nové zaměstnání. I když je to v předdůchodovém věku velmi těžké a složité, tak je potřeba nové pracovní uplatnění velmi aktivně hledat přes kamarády, známé, osobními návštěvami u zaměstnavatelů…
Jak je to s čerpáním předdůchodu?
Lidé s dostatečnými vlastními úsporami na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření mohou danou situaci řešit právě čerpáním předdůchodu, do kterého je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze a toto období se považuje za vyloučenou dobu pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu a zdravotní pojištění je placeno státem.
Závěrem
Vaším prvním krokem by měla být důkladná kontrola průběhu pojištění. Třeba nakonec podmínku pro odchod do předčasného důchodu splňujete. Jestliže by Vám chybělo krátké pojistné období, tak by mohlo být řešením doplacení pojistného formou dobrovolného důchodového pojištění, záleží však na Vašem konkrétním průběhu pojištění. Pokud ani jedna z těchto možností nepřichází do úvahy, potom je možné odejít do předdůchodu, pokud máte dostatečné úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Jestliže ani jedna z možností nepřichází do úvahy, tak bude potřeba ještě intenzivněji hledat nové pracovní uplatnění, i za cenu dalšího snížení nároků a požadavků.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením