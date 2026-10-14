Poradna: Kterou nabídku od zaměstnavatele mám přijmout? Peníze, nebo spoření?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 326×
Václav: Zaměstnavatel mi nabídl zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč, nebo o stejnou částku zvýšit jeho příspěvek na moje doplňkové penzijní spoření (nyní mi posílá 1000 Kč). Teď nevím, jakou variantu zvolit. Potřebuji peníze. Vím, že u spoření nějak daňově ušetřím. Tak nevím, co teď.
Pokud Vám Váš zaměstnavatel zvýší hrubou mzdu o 3000 Kč a Vy již v plném rozsahu vyčerpáváte daňové slevy pro stávající hrubou mzdu, tak z částky 3000 Kč Vám bude zaměstnavatelem sraženo na všech přímých daních:
Související
- 450 Kč na dani z příjmu (3000 Kč × 15 %, předpokládám, že máte celkovou hrubou měsíční mzdu do trojnásobku průměrné mzdy a zdaňujete tedy celou měsíční mzdu 15% sazbou daně z příjmu)
- 213 Kč na sociálním pojištění (3000 Kč × 7,1 %)
- 135 Kč na zdravotním pojištění (3000 Kč × 4,5 %)
Celkově si tedy v čistém (na bankovní účet) polepšíte o 2202 Kč (3000 Kč – 450 Kč – 213 Kč – 135 Kč). Váš zaměstnavatel bude muset z částky 3000 Kč zaplatit sociální a zdravotní pojištění v souhrnné výši 33,8 %, takže mzdové náklady mu stoupnou o 4014 Kč.
Zvýšení příspěvku na doplňkové penzijní spoření
Spoření na penzi v doplňkovém penzijním spoření je státem podporováno i formou daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele do souhrnné roční částky 50000 Kč na podporované produkty, mezi které patří i např. životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt. Pokud Vám již nyní zasílá Váš zaměstnavatel na smlouvu 1000 Kč, tak při zvýšení na 4000 Kč měsíčně bude roční příspěvek do limitu a z příspěvku nebude platit žádné přímé daně zaměstnavatel ani Vy. Daňové osvobození do souhrnného ročního limitu pro všechny státem podporované finanční produkty dohromady je velmi výhodné.
Porovnání obou variant
Z příspěvku na doplňkové penzijní spoření nebudete platit žádné daně, což je výhodné. Pokud však potřebujete zvýšit svůj aktuální měsíční příjem, tak je pro Vás důležité i zvýšení současné hrubé mzdy. Rozhodnutí tedy neovlivňuje pouze daňová výhodnost, ale i Vaše současná příjmová situace, což nejsem schopen posoudit. Obecně platí, že pokud to finanční situace dovoluje, tak je výhodnější si nechat zvýšit příspěvek na doplňkové penzijní spoření.
Jednání s Vaším zaměstnavatelem
Pokud byste se rozhodl pro vyšší příspěvek zaměstnavatele na Vaši smlouvu, tak si zkuste s Vaším zaměstnavatelem promluvit, aby Vám posílal na smlouvu 4000 Kč místo 3000 Kč. Důvod? Kdyby Vám zvýšil hrubou mzdu o 3000 Kč, tak by ho to stejně stálo vypočtených 4014 Kč, protože by ze zvýšené částky hrubé mzdy o 3000 Kč musel zaplatit zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy) a sociální pojištění (24,8 % z hrubé mzdy).
Kompromisní řešení
Předpokládám, že když Vám Váš zaměstnavatel nabízí obě varianty, tak by byl přístupný i ke kompromisu, že by Vám zvýšil hrubou mzdu i příspěvek na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Možná by tato varianta byla pro Vás nejvýhodnější. Doporučuji Vám si však jednoznačně říci, o kolik si necháte zvýšit hrubou mzdu a o kolik si necháte zvýšit příspěvek na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Vzhledem k tomu, že Vám Váš zaměstnavatel navrhoval zvýšit hrubou mzdu o 3000 Kč, což zvyšuje mzdové náklady lehce přes 4000 Kč, tak pracujte při plánování s tím, že celkové „mzdové náklady“ zaměstnavatele by při rozdělení na zvýšení hrubé mzdy a příspěvku na smlouvu měly v souhrnu činit právě vypočtených 4014 Kč, nebo i samozřejmě více, jestliže to dokážete vyjednat.