Poradna: Od kterého zaměstnavatele dostanu daňový přeplatek?
čtení na 3 minuty
Barbora: Spořím si na důchod v doplňkovém penzijním spoření poměrně vyšší částku, takže budu mít nárok na daňový přeplatek. V roce 2025 jsem však začala pracovat na pracovní smlouvu pro druhého zaměstnavatele. Mám o daňový přeplatek žádat původního zaměstnavatele, kterého jsem žádala minulé roky, nebo mám požádat nového zaměstnavatele, kde mám vyšší mzdu?
O roční zúčtování daně mohou zaměstnavatele požádat pouze zaměstnanci, kteří po celý rok pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou a u všech zaměstnavatelů měli podepsáno prohlášení k dani a navíc neměli jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20000 Kč. Tuto zákonnou podmínku však nesplňujete, protože jste pracovala pro dva zaměstnavatele současně a z obou zaměstnání jste odváděla zálohovou daň z příjmu. Ze zákona máte povinnost si podat daňové přiznání a žádného zaměstnavatele nemůžete požádat o roční zúčtování daně. Povinnost podat daňové přiznání byste měla, i kdybyste na základě pracovních smluv pracovala pro oba zaměstnavatele pouze po část roku, třeba dva či tři měsíce.
Váš daňový postup
K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů. V tomto tiskopise bude uvedena souhrnná roční hrubá mzda a zaplacené daňové zálohy během roku. Do daňového přiznání budete muset údaje z obou potvrzení sčítat. Vzhledem k tomu, že máte zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti (ze zaměstnání, dle § 6 zákona o dani z příjmů), tak budete moci vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. K vyplněnému daňovému přiznání budete muset doložit jako přílohu i právě potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.
Daňový odpočet u doplňkového penzijního spoření
Spoření na doplňkové penzijní spoření je státem podporováno, mimo jiné i právě formou daňového odpočtu. Legislativou jsou podmínky uvedeny v § 15 a následujících zákona o dani z příjmů. Maximální souhrnná částka daňového odpočtu platící pro všechny finanční produkty sloužící k zajištění na penzi dohromady činí 48000 Kč. Pro účely daňového odpočtu u doplňkového penzijního spoření se hodnotí vlastní vklady na smlouvu nad částku, pro kterou náleží maximální státní příspěvek. V roce 2025 náležel maximální státní příspěvek ve výši 340 Kč pro vlastní měsíční vklady na smlouvu ve výši 1700 Kč a více. Pro účely daňového odpočtu se Vám bude tedy hodnotit měsíční vklad na smlouvu nad 1700 Kč.
Praktický příklad
Paní XY si měsíčně spoří na doplňkovém penzijním spoření 4000 Kč. Pro daňové účely se jí započítává částka 2300 Kč za každý měsíc (4000 Kč – 1700 Kč). Celkem paní XY uplatní v daňovém přiznání, protože rovněž nesplňuje zákonné podmínky pro možnost využití ročního zúčtování daně, částku daňového odpočtu ve výši 27600 Kč (2300 Kč × 12 měsíců).
Jak vysoká je daňová úspora?
Všechny daňové odpočty snižují daňový základ, a nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmů, tak jako daňové slevy. To znamená, že naprostá většina daňových poplatníků ušetří kvůli každé tisícikoruně daňového odpočtu částku 150 Kč. Pouze daňoví poplatníci s velmi vysokými zdanitelnými příjmy ušetří 230 Kč kvůli každé tisícikoruně daňového odpočtu.
Závěrem
Spoření na důchod v doplňkovém penzijním spoření Vám při měsíční úložce nad 1700 Kč přinese skutečně daňovou úsporu a bude ve Vašem případě důvodem pro čerpání daňového přeplatku, protože roční daň z příjmů bude nižší než souhrn zaplacených měsíčních daňových záloh. Daňový přeplatek však obdržíte na základě podaného daňového přiznání. Žádného ze svých zaměstnavatelů nemůžete požádat o roční zúčtování daně. Ve dvoustránkovém daňovém přiznání nezapomeňte vyplnit část věnovanou žádosti o vyplacení daňového přeplatku, kde uvedete zejména vypočtenou částku daňového přeplatku a číslo bankovního účtu, kam budete chtít přeplatek poslat.