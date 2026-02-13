Poradna: Předčasný důchodce s příjmem z nájmu
Luboš: Odešel jsem před rokem do předčasného důchodu, snížení důchodu mi tolik nevadilo, protože mám i příjem z nájmu. Za celý rok 2025 téměř 180000 Kč. Jak to budu jako předčasný důchodce mít s daněmi?
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů se sociální pojištění nikdy neplatí, bez ohledu na samotnou inkasovanou částku. K předčasnému důchodu je tak možné mít libovolný příjem z nájmu. Jako předčasný důchodce jste tedy mohl mít příjem z nájmu a tato skutečnost neměla žádný vliv na Váš pobíraný předčasný důchod.
Pojistné z nájmu se neplatí
Výhodou příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů je skutečnost, že se z něj neplatí sociální a zdravotní pojištění. Jako předčasný důchodce máte svůj pojistný vztah již vyřešen. Pro účely placení zdravotního pojištění jste jako předčasný důchodce státním pojištěncem a zdravotní pojištění za Vás platí stát a s ohledem na sociální pojištění pobíráte již předčasný důchod, takže máte rovněž vše v pořádku.
Roční příjem nad 50000 Kč a daňové přiznání
Všichni daňoví poplatníci s ročním zdanitelným příjmem nad 50000 Kč, za které neprovedl zaměstnavatel roční zúčtování daně, mají povinnost vyplnit a odevzdat daňové přiznání za rok 2025. Váš zdanitelný příjem je 180000 Kč, takže se nevyhnete vyplnění daňového přiznání za rok 2025. Při příjmech z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů je nutné vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dva. Výdaje můžete uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Každopádně Váš roční daňový základ bude nižší než 180000 Kč, např. při využití 30% výdajového paušálu by činil 126000 Kč.
Nárok na slevu na poplatníka
V daňovém přiznání za rok 2025 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč bez ohledu na strukturu zdanitelných příjmů a osobní či rodinný statut. Nárok na slevu na poplatníka v plném rozsahu mají i předčasní důchodci. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
Limit pro neplacení daně z příjmu
Do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová, protože vypočtenou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka do nuly. Sleva na poplatníka může snížit daň z příjmu maximálně do nuly, z důvodu čerpání slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká pouze v případě, že uplatněné daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu.
Nebudete platit daň z příjmu
Váš roční zdanitelný základ bude nižší než 205600 Kč, takže na dani z příjmu nezaplatíte ničeho. Daňové přiznání však musíte v zákonném termínu odevzdat. Příjem z nájmu je pro Vás daňově velmi výhodný, protože z něj ve Vašem případě nebudete platit žádnou daň. Příjem z nájmu je pro předčasné důchodce velmi přínosný, protože není nijak omezen a současně může být zdanění nulové, popřípadě nízké. Pokud jste měl příjem z nájmu i před odchodem do předčasného důchodu, tak jste z nájmu daň z příjmu platit musel, protože jste slevu na poplatníka v plném rozsahu využil při příjmu ze zaměstnání (předpokládám, že jste byl zaměstnancem) a z důvodu uplatňování slevy na poplatníka jste měl nižší již měsíční zálohovou daň z příjmu v jednotlivých měsíčních výplatách.