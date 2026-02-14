Poradna: O kolik se mi sníží invalidní důchod?
Magda: Pobírala jsem invalidní důchod druhého stupně a nyní mi byla snížena invalidita na první stupeň. Během pobírání invalidního důchodu stále pracuji na zkrácený úvazek, bude to mít nějaký vliv při snížení částky invalidního důchodu? Jak moc si finančně pohorším?
Vzhledem k tomu, že doba pobírání invalidního důchodu druhého stupně nepatří mezi náhradní doby pojištění, tak je s ohledem na Váš budoucí výpočet starobního důchodu dobře, že jste během pobírání invalidního důchodu druhého stupně stále pracovala a z příjmu odváděla sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se totiž vždy odvádí sociální pojištění.
Důležitost vlastního příjmu
Samotný výdělek ze zkráceného úvazku je pro Vás pozitivní hned ze dvou důvodů, za prvé si zvyšujete aktuální měsíční disponibilní příjem a za druhé si zvyšujete dobu pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Příjem během pobírání invalidního důchodu druhého stupně Vám však již přiznanou částku invalidního důchodu neovlivňuje. Z důvodu zaměstnání na zkrácený úvazek tak nebudete mít nárok na žádný speciální přepočet invalidního důchodu.
Změna zdravotního stavu a změna částky invalidního důchodu
Z důvodu zlepšení zdravotního stavu a snížení stupně invalidity dochází i k přepočítání měsíční částky invalidního důchodu. Měsíční částka invalidního důchodu se sníží. V některých případech může být invalidní důchod zcela odebrán. Při zhoršení zdravotního stavu a zvýšení stupně invalidity se naopak měsíční částka invalidního důchodu zvyšuje.
Přepočítací koeficienty
Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni státní důchodci stejně vysokou a v roce 2026 činí 4900 Kč. Při změně stupně invalidity tedy zůstává základní výměra invalidního důchodu stejně vysoká a příslušným koeficientem se přepočítává pouze procentní výměra invalidního důchodu. Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeny všechny přepočítací koeficienty, tedy pro snížení i pro zvýšení stupně invalidity. Příslušným koeficientem se následně násobí aktuálně pobíraná procentní výměra invalidního důchodu. Při zvýšení stupně invalidity je hodnota koeficientu vyšší než 1 a při snížení invalidity je hodnota koeficientu nižší než 1.
|Změna stupně invalidity
|Přepočítací koeficient
|Z prvního stupně na druhý stupeň
|1,5
|Z prvního stupně na třetí stupeň
|3
|Z druhého stupně na třetí stupeň
|2
|Z třetího stupně na druhý stupeň
|0,5
|Z třetího stupně na první stupeň
|0,3333
|Z druhého stupně na první stupeň
|0,6667
Praktický příklad
Paní XY pobírá invalidní důchod druhého stupně ve výši 12900 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 8000 Kč). Paní XY během pobírání invalidního důchodu druhého stupně stále pracuje na zkrácený úvazek, tato skutečnost však nemá na přepočet invalidního důchodu žádný vliv. Při snížení stupně invalidity z druhého stupně na první stupeň se sníží procentní výměra důchodu na 5334 Kč (8000 Kč × 0,6667). Základní výměra důchodu zůstává stejná. Paní XY bude nově dostávat na účet invalidní důchod prvního stupně ve výši 10234 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 5334 Kč).
Závěrem
Vzhledem k tomu, že jste neuvedla přesnou částku Vašeho invalidního důchodu druhého stupně, tak Vám nemohu říci, jak vysoký invalidní důchod prvního stupně budete nově mít. Dle praktického příkladu si to však můžete dopočítat. Nicméně finanční rozdíl mezi invalidním důchodem druhého stupně a prvního stupně je ve skutečnosti nižší, než by se na první pohled mohlo zdát. Finančně odskočený je až invalidní důchod třetího stupně.
